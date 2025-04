Mit der neuen Event-Quest in Monster Hunter Wilds bekommt ihr einen Kopfschutz, der euch ein Tier auf den Kopf setzt

In Monster Hunter Wilds kommen regelmäßig Event-Quests, mit denen ihr nicht nur nützliche Items und Materialien freischalten könnt, sondern auch kosmetische Ausrüstungsgegenstände. Seit heute, dem 09.04.2025, gibt es eine neue Quest, die euch ein kleines Tier auf den Kopf setzt. Das erinnert an ein bekanntes Monster aus dem Vorgänger.

Was ist das für eine Quest? Monster Hunter Wilds bietet regelmäßig neue Event-Quests, die nicht nur Kochmaterialien, Rüstungskugeln oder Jagdränge als Belohnung bieten, sondern auch kosmetische Inhalte, die einen Großteil der Community am meisten interessieren.

Eine der neuen Event-Quests, die seit dem 09.04.2025 erhältlich ist, bietet einen skurrilen Kopfschmuck, der euch ein lustig-schauenden Vogel auf den Kopf setzt, der auch im Kampf durch nichts erschüttert wird. Einige Spieler erinnert der Vogel an ein bekanntes Monster der Vorgänger.

Nimm niemals das Baby von meinem Kopf

Was ist das für eine Event Quest? Aktuell habt ihr die Möglichkeit, die Event-Quest Der Gesang der Quematrice anzunehmen. Das ist eine 4-Sterne-Quest in der Windebene, für die ihr ein Quematrice erlegen müsst. Habt ihr das geschafft, schaltet ihr den Kopfschutz Amphikauz Alpha frei.

Das ist in den Standardfarben ein grüner Amphibienvogel, der entspannt auf eurem Kopf sitzt. Wie gewohnt könnt ihr die Farben in eurem Zelt anpassen. Die Quest könnt ihr bis zum 23.04.2025 erledigen. Event Quests könnt ihr bei Alma am Zelt oder im neuen Gemeinschaftsgebiet an der Theke annehmen.

Wie reagiert die Community auf den Kopfschutz? Unter den Kommentaren eines offiziellen x-Posts zur Quest freuen sich die meisten über den Kopfschutz. @KeikPinCosplay (via x.com) findet den Hut so gut, dass sie ihn nie wieder absetzen will: Ich schließe diese Event-Quest zügig ab und nehme das Baby nie von meinem Kopf .

Andere Nutzer erinnert der Vogel an den Pukei-Pukei, ein Monster, das schon in Monster Hunter World und Rise vorgekommen ist. Für sie sei der Vogel eine Baby-Version des beliebten Monsters.

Andere User wie @Fran_Lancer (via x.com) warten auf eine ganz andere Quest: Ich brauche das Schal-Event so schnell wie möglich

Wie steht ihr zu dem neuen Kopfschutz? Wollt ihr ihn direkt freischalten oder haltet ihr nichts von den kosmetischen Items? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Die Monster-Hunter-Community hat trotz des Kampfes gegen viele Monster eine Schwäche für süße Tiere: Jäger in Monster Hunter Wilds verehren einen versteckten Vogel, der Geschenke verteilt