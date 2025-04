Die aktuelle Event Quest in Monster Hunter Wilds bietet einen einfachen Weg schnell an bestimmte Items zu kommen, darunter eines, das für mächtige Buffs benötigt wird. Um effektiv zu Farmen, müsst ihr allerdings noch etwas bedenken, was viele vergessen.

Um welches Material geht es? Viele Spieler sind derzeit auf der Suche nach einem effektiven Weg, das Material „Nährendes Extrakt“ zu farmen. Es wird beispielsweise benötigt, um starkes Dämonenmittel oder Panzerhaut herzustellen, die euren Jäger bis zu 50 Minuten lang zusätzlich zur gegessenen Mahlzeit buffen und euch höheren Angriff sowie Rüstung verleihen.

Allerdings ist es nicht so leicht zu bekommen, da man es nicht gezielt abbauen oder kaufen kann. Ein Spieler hat nun herausgefunden, dass sich die aktuelle Event Quest „Pein und Grausamkeit“ gegen den Wächter-Doshaguma exzellent eignet dieses Problem anzugehen – wenn man ein paar Dinge beachtet.

Auch das riesige Flauschhuhn hat für euch tolle Items parat:

Mit „Glücksmahlzeit“ zum effektiven Grind

Was muss man beachten? Wie User ryuujiryuu in seinem Thread auf Reddit aufzeigt, lässt sich durch das Erlegen von Wächter-Doshaguma leicht das Material „Nährendes Extrakt“ farmen. Für seine, in seinem Screenshot gezeigten, 70 Exemplare habe er rund 30 Minuten lang immer wieder die aktuelle Event Quest abgeschlossen.

Im Vorhinein habe er sich mit einer Mahlzeit aus Kunafa gestärkt, die den Buff „Glücksmahlzeit“ verleiht – ein Buff, der ohnehin auf jedem Farm-Run nicht fehlen sollte. Ihr könnt euch aber auch selbst eine Mahlzeit mit diesem Buff zusammenstellen oder in der Großen Stätte Gutscheine gegen eine solche tauschen. Der Buff bewirkt, dass man am Ende einer Jagd mehr Materialien erhält.

Dann sei er anderen Spielern beigetreten und habe ihnen beim Abschluss der Event Quest geholfen und zusätzlich Zeit gespart.

Warum gerade diese Quest? Nährendes Extrakt erhält man vor allem von Wächter-Doshagumas und Wächter-Vulkan-Odogarons, ihr könnt für das Material also theoretisch auch einfach diese beiden jagen. Allerdings erhaltet ihr durch die Event Quest zusätzlich einen Haufen Jägerrangpunkte und steigt dadurch auch noch effektiver im Rang auf.

Zusätzlich absolvieren derzeit viele Jäger diese Quest, wodurch sich ebenso schnell Mitspieler finden oder man durch das Not-Leuchtsignal schnell Leuten beitreten kann, die bereits ein paar Minuten kämpfen. So könne man das Material schnell und effektiv farmen.

Bis morgen früh könnt ihr euch noch an der Event Quest bedienen, dann wird erst einmal wieder rotiert. Ihr solltet die übrige Zeit also am besten nutzen. Solltet ihr heute keine Zeit dazu haben, müsst ihr nicht traurig sein, denn die Taktik funktioniert genauso gut auch mit den normalen Monstern – allerdings ohne den netten Nebeneffekt der Jägerrangpunkte.

Capcom hat bereits bestätigt, dass vergangene Event Quests auch in einigem Abstand wiederkehren werden. So kehrt ab dem 16. April beispielsweise die Event Quest „Zungenbrecher“ zurück, bei der ihr wertvolle Rüstkugeln farmen könnt. Welche Quests gerade aktiv sind und welche es in Zukunft sein werden, erfahrt ihr hier: Monster Hunter Wilds Event Quests & Herausforderungen: Diese Aufgaben und Belohnungen sind gerade aktiv