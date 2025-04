Jäger in Monster Hunter Wilds verehren Vogel, der Geschenke verteilt: „Er ist so gütig, wie er flauschig ist“

Das neue Update zu Monster Hunter Wilds brachte einen neuen NPC ins Spiel, der jetzt schon von Spielern verehrt wird. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr den großen, schönen Vogel findet, der von Spielern verehrt wird.

Das ist die Situation: Wer Jägerrang 16 in Monster Hunter Wilds erreicht, der kann Zugang zu „Die Große Stätte“ erhalten, ein Social-Hub, der für so erfahrene und erfolgreiche Jäger wie ihr es dann seid, viel angemessener ist als das karge Start-Camp.

In dieser „Die Große Stätte“ hat Capcom ein Bonus-Feature versteckt, das die Jäger jetzt mehr und mehr entdecken: einen großen, extrem runden, gelben Vogel.

Wie ihr genau zu diesem Vogel kommt, erklären wir euch auf MeinMMO in diesem kurzen Video:

Flauschiger Vogel verteilt Geschenke

Was bringt der Vogel? Der Vogel hat Küken um sich herum, die Gegenstände sammeln und sie im Nest ablegen. Der Vogel hat dafür keine Verwendung, sondern verschenkt die Items an Spieler, die vorbeikommen.

Die Seite PCGamer berichtet, der Vogel verteile

Crafting-Items

Ressourcen, die man mit Dorfbewohnern teilen kann

aber auch Items, die man für Cash verkaufen kann.

Er macht bewundernswerte Dinge

So wird das diskutiert: Auf reddit schwärmen die Jäger in höchsten Tönen von dem neuen Freund. Manche nennen ihn sogar einen Vogel-Gott. Es heißt:

„Er ist so gütig, wie er flauschig ist.“

„Ich rannte um ihn herum und stieß etwas gegen ihn und er stand auf. Noch nie habe ich so viel Furcht verspürt, weil ich dachte, ich hätte Gott verärgert. Aber zum Glück ist er ein wohlmeinender Gott und vergab mir, bevor er sich wieder schlafen legte.“

„Wenn man eine Weile mit ihm herumhängt, macht er ein paar Sachen, die alle lustig und bewundernswert sind. Ich verrate nicht, was er macht, aber es ist großartig.“

Mehr Informationen zum neuen Update in Monster Hunter Wilds und was es in der so erfolgreichen Monsterhatz verändert, findet ihr in unserem Artikel auf MeinMMO: „Was zur Hölle war das?!“ – Spieler fanden Monster Hunter Wilds zu leicht, neues Update zerbricht jetzt reihenweise Jäger