Monster Hunter Wilds beschert euch einen Build, mit dem ihr selbst den Endboss durchlöchert

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

So findet ihr das flauschige Huhn in Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds: Alma Quest Guide – So startet ihr „The Apple of Her Eye“

Zusätzlich erhaltet ihr durch den Bonus durch wiederholtes Ausweichen Stapel von Blasenpest. Durch die Kombination mit der Waffenfähigkeit „Glattpolierte Klinge“ St. 3 könnt ihr also gemütlich Blasenpeststapel sammeln, während ihr ausweicht und damit eure Affinität in die Höhe treibt.

Als Modifikatoren solltet ihr das Perforation-Magazin und das Schnellfeuer-Magazin mitnehmen. So könnt ihr 6 Schuss gleichzeitig verwenden und mehr Schaden verursachen. Also Dekos solltet ihr folgende auf die Waffe packen:

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Was ist das für ein Build? imredthewolf teilt auf TikTok seinen einfachen Build, mit dem er bereits erfolgreich mehrfach gegen die erschwerte Variante des Endboss Zoh Shia gekämpft habe. In seinem Video stellt er den Build vor und erklärt, wie er seine Stärke entfaltet.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to