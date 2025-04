Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Habt ihr vielleicht schon ein Flauschhuhn in freier Wildbahn entdeckt oder sogar fangen können? Habt ihr eventuell obendrein Tipps, die man sie ins Netz bekommt? Schreibt es gern in die Kommentare und erlöst mich von meinem Leid.

Noch voller Lebensfreude und Tatendrang machte ich also Jagd auf die knuffigen Flauschkugeln. Irgendwo mussten sie doch sein, wenn sie von anderen schon gesehen wurden. Mir war klar, dass es wieder eine Tortur werden würde – immerhin hatte es mich in World schon unendliche Nerven gekostet, das kleine Biest ins Netz zu bekommen.

Laut Angaben solle man sie in den Ruinen von Wyveria finden können. Wie schon damals in Monster Hunter World sollten sie dort auf den Rücken kleinerer Monster sitzen. Also machte ich mich auf die Suche.

Vermutlich als Anspielung auf diese unsägliche Pein in Monster Hunter World befinden sich im neusten Teil gleich ein ganzer Haufen Flauschhühner im Dorf Suja. Dort könnt ihr sie live und in Farbe betrachten, wie sie fast unschuldig zwischen Körben sitzen oder um Schweinchen Poogie herumwuseln. Fangen könnt ihr sie dort nicht.

