Ich bin besessen von einer winzigen, glitzernden, blauen Maus und muss sie in der 2. Beta von Monster Hunter Wilds erwischen

Monster Hunter Wilds 2. Open Beta: Alle wichtigen Infos zum Preload, Start und Inhalt . Was habt ihr euch für die zweite Beta vorgenommen? Wenn ihr es außerdem schon geschafft habt, die blaue Maus zu fangen, bin ich um jeden Tipp in den Kommentaren dankbar.

Sei’s drum. Ich werde diese Maus fangen und wenn es das Letzte ist, was ich in Monster Hunter Wilds tue.

Wenn ich freudig aufgeregt bin, vergesse ich auch gerne mal spontan die Steuerung in Spielen. Das macht die Jagd nach meinem Moby Dick nicht leichter. Ich fange an, die Tasten zu verwechseln und renne dem Glitzer hinterher.

Falls ihr mit Monster Hunter nicht so vertraut seid: Neben den großen Monstern gibt es auf allen Maps auch endemische Kreaturen. Das können mal wertvolle Ressourcen sein, wie zum Beispiel Donnerkäfer, aus denen man Schockfallen herstellen kann oder so etwas wie diese kleine Maus hier, die einfach süß aussieht und gesammelt wird.

Auf einmal sehe ich im Augenwinkel ein blaues Glitzern. Verwirrt vom Funkeln blicke ich genauer hin und sehe eine winzige, blaue Maus. Sie hüpft vergnügt in der Wüste vor sich hin und reckt ihr langes Schwänzchen in die Höhe, an dessen Ende ein kleiner Puschel hängt.

Die Beta schickt mich in die Wüste. Dort lebt der Leviathan Balahara , den ich erlegen möchte. Es ist mitten in der Nacht und ich umkreise den Balahara auf meinem Reittier erstmal ein paar Runden, um ihn mir genau anzusehen.

