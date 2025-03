Monster Hunter Wilds: Finsteres Tuch finden und Todesgestank-Rüstung freischalten

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

Solltet ihr auf der Suche nach weiteren Tipps und Tricks sein, die euch in eurem Leben als Monsterjäger weiterhelfen, könnt ihr einmal bei unserer Guide-Übersicht vorbeischauen. Dort findet ihr eine Menge aktueller Hilfestellungen und Übersichten: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Fan lobt genau das an Monster Hunter Wilds, was Veteranen so nervt, findet das Spiel perfekt für Gamer-Dads

Mehr zur Rüstung, ihrem Material und den Werten lest ihr hier: Monster Hunter Wilds: Alle Rüstungs-Sets des Hochrangs in der Übersicht – Todesgestank-Set

Ihr könnt das Angebot der Händler resetten, indem ihr in eurem Zelt oder an einem Lagerfeuer die Funktion „Ausruhen“ verwendet. Das kostet euch jedes Mal 300 Gildenpunkte.

Die wohl simpelste Methode, an das Material zu kommen, ist über einen Tauschhandel. Das geht am einfachsten, wenn ihr mit Nata in einem beliebigen Basislager sprecht.

Anders als die meisten Materialien in Monster Hunter Wilds könnt ihr das Finstere Tuch weder von einem Monster bekommen, noch in der Umgebung finden. Stattdessen habt ihr zwei Möglichkeiten, das begehrte Item zu bekommen.

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Auch in Monster Hunter Wilds gibt es die beliebte Todesgestank-Rüstung aus den Vorgängern wieder. Um sie freizuschalten, müsst ihr zuerst an ein Finsteres Tuch kommen. Wir zeigen euch, wo ihr es bekommt und wie ihr es verwendet.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to