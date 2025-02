Fans von Monster Hunter Wilds sind sich einig, was sie zum Release unbedingt erledigen wollen

Der Release von Monster Hunter Wilds naht und Fans können es kaum mehr erwarten. Das nehmen sie zum Anlass, zu diskutieren, was sie am Start-Tag als allererstes erledigen wollen. Dabei beschäftigt sie eine Sache ganz besonders.

Was kann man in Monster Hunter Wilds machen? In Monster Hunter Wilds dreht sich alles um die namensgebende Monsterjagd. Doch auch abseits dessen gibt es eine Menge zu tun: Die Gegend erkunden, die Geschichte genießen, Monster beobachten, Waffen trainieren, Ausrüstung schmieden und vieles mehr.

Trotz des im Groben simplen Spielkerns bietet Monster Hunter einen großen Umfang verschiedener Tätigkeiten. Deshalb diskutieren Fans jetzt schon, was sie zum Start als allererstes machen werden und was ihnen dabei wichtig ist.

„Ich werde die Dinge in meinem eigenen Tempo angehen.“

Welche Pläne haben die Fans zum Start? In einem Thread auf Reddit tauscht sich die Community über ihre Vorhaben zum Start aus. Viele wollen sich Zeit nehmen und das Spiel genießen, anstatt sich direkt auf die Jagd zu begeben und möglichst schnell zu den hochrangigen Monstern durchzuziehen:

So eröffnet User AntonGrimm seinen Thread mit: „Was werdet ihr als Erstes beim Start machen? Ich werde einen guten Platz zum Angeln finden und dann den Fisch grillen. Und danach werde ich jedes Monster, das mir über den Weg läuft, vernichten.“

KineticKris schreibt: „Ich lasse mir vieeeel Zeit. Ich habe mich schon lange nicht mehr so ​​auf ein Spiel gefreut. Ich möchte mich einfach zurücklehnen und es genießen.“

MEGoperative2961 teilt mit: „Ich laufe auf der Karte mit einer Checkliste aller endemischen Lebewesen herum und laufe zwischen den Karten hin und her, um ALLE zu bekommen.“

Cyonsd-Truvige plant: „3 Stunden für die Charaktererstellung“

TheAbyssWolf hat ganz andere Pläne: „Wie bei jedem PC-Spiel. Ich richte zuerst die Grafikeinstellungen ein, lol.“

Eine Sache scheint jedoch besonders viele Fans zu beschäftigen, denn ihre Mission ist ganz klar: Sie wollen möglichst schnell herausfinden, ob und wo Poogie zu finden ist. Denn ob und wie das Schweinchen es ins Spiel geschafft hat, ist bislang noch ein Geheimnis, das die Entwickler für sich behalten haben.

Wer ist Poogie? Poogie ist das Glücksschwein und eine Art Maskottchen der Reihe rund um Monster Hunter. Die Wahrscheinlichkeit, dass Poogie auch in Monster Hunter Wilds wieder dabei sein wird, ist also sehr hoch. Er war schon im ersten Monster Hunter dabei und bringt seither vielen Jägern nicht nur ein Lächeln auf die Lippen, weil es extrem süß ist, sondern auch nützliche Items. Vorausgesetzt, die Jäger streicheln es richtig.

Am Freitag ist es dann auch so weit und die Spieler können sich auf die Suche nach Poogie begeben. Oder was auch sonst euer Plan ist, wenn das Spiel dann endlich seine Tore öffnet. Wann genau ihr loslegen könnt und wann der Preload startet, lest ihr hier: Release und Preload von Monster Hunter Wilds: Um diese Uhrzeit geht’s auf PC, PS5 und Xbox los