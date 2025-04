Monster Hunter Now testet „Monsterausbrüche“, bringt riesige Jagden, die Teamarbeit fordern

Wollt ihr mal wieder bei Monster Hunter Now reinschauen? Dann lohnt sich das Wochenende, denn da kann man was Neues ausprobieren.

So, wie Pokémon GO die beliebten Taschenmonster auf die reale Welt loslässt, tut es Monster Hunter Now mit Monstern wie Rathalos, Barroth und anderen Kreaturen aus der Monster-Hunter-Welt. Um sie zu besiegen, müsst ihr einfach mit eurem Smartphone auf einen Spaziergang gehen, die Monster finden und sie herausfordern.

Eines dieser Monster ist auch die schwarze Diablos – und zwar an diesem Wochenende. Denn vom 26. bis 27. April testet Niantic ein neues Feature für Monster Hunter Now: Die Monsterausbrüche.

In diesen müsst ihr euch der schwarzen Diablos auf Stufe 8 stellen. Und da das noch nicht ausreicht, lautet das Ziel, gleich mal 100 davon platt zu machen – in einer Stunde. Klar, dass da Teamwork gefragt ist.

Wie genau die Monsterausbrüche laufen, stellen wir euch hier vor.

Und auch in Monster Hunter Wilds gibt’s was Neues:

Wie funktionieren Monsterausbrüche in Monster Hunter Now?

Wann laufen die Monsterausbrüche? Am 26. und 27. April 2025, jeweils von 10:00 bis 10:59 und 15:00 bis 15:59 Uhr Ortszeit. Ihr habt also an diesem Wochenende vier Gelegenheiten, um an Monsterausbrüchen teilzunehmen, und nur sehr begrenzt Zeit.

Es handelt sich hierbei um einen Test des Features, das erstmals im Spiel ausprobiert wird und zu dem Niantic Feedback von Spielern sammeln möchte.

Wie funktionieren Monsterausbrüche? Es gibt sogenannte „Ausbruchspunkte“, an denen die schwarze Diablos der Stufe 8 auftaucht. Ihr erkennt die Punkte in der Nähe über eine Schaltfläche unten rechts im Hauptmenü. Ihr müsst vor Ort sein, um daran teilzunehmen – und es handelt sich um eine Gruppenjagd.

Am Ausbruchspunkt erscheint dann während dieser Stunden ausschließlich die schwarze Diablos. Das Ziel liegt bei 100 Monstern, die von den teilnehmenden Jägern gemeinsam erlegt werden sollen. Mitmachen kann man ab Jägerrang 11.

Was bekomme ich dafür? Als Belohnung gibt es:

Eine Jäger-Medaille zum Ausbruchstest Wichtig: Hierfür muss man sich in der Anmeldeliste des Ausbruchspunkts eintragen. Dann kann man sehen, wer und wie viele Spieler dort teilnehmen. Außerdem muss man mindestens eines der Monster erlegt haben.

Schwarze-Diablos-Schwanzschutz ×3

Schwarze-Diablos-Thorax ×3

Erstklassiger Schwarze-Diablos-Panzer ×3

Schwarze-Diablos-Rückenmark x3

2.000 Zenny

Ihr seid eher der Pokémon- als der Monster-Hunter-Typ? Auch dann gibt es dieses Wochenende einiges für euch zu tun. Beispielsweise könnt ihr Dynamax-Entei herausfordern, oder euch daran versuchen, ein Knapfel zu fangen und zu entwickeln. Und auch im kommenden Monat ist in Pokémon GO einiges los – wir zeigen euch, was: Alle Events im Mai 2025 bei Pokémon GO.