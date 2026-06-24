Mobile Klimaanlagen haben das Problem, dass sie schnell ineffizient werden können. Gegen das Problem gibt es aber denkbar einfache Lösungen.

Portable Klimageräte gelten oft als große Hilfe, wenn es draußen immer wärmer wird. Doch sie haben oft dasselbe Grundproblem, nämlich dass sie die warme Abluft nur unvollständig oder ungünstig aus dem Raum abführen, was die Effizienz deutlich senkt. Dadurch kühlen die Geräte nicht nur schlechter, sondern werden obendrein auch noch sehr laut.

Das Problem dahinter ist, dass mobile Klimaanlagen, wenn sie die Luft nach draußen befördern, im Raum einen Unterdruck erzeugen. Dieser Unterdruck zieht dann warme Außenluft durch Fugen, Türen und Fenster wieder hinein, was einen Teil der Kühlleistung zunichtemacht

Grundsätzlich gibt es für das Problem aber eine einfache Lösung, mit der man nicht nur den Luftstrom, sondern auch die Effizienz wieder verbessern kann.

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Dichtungen und kurzer Schlauch können bei besserer Kühlung helfen

Was genau ist die Lösung? Ganz konkret ist die Lösung eine Fensterabdichtung für den Abluftschlauch und nicht nur den Schlauch durchs Fenster zu hängen und dadurch die warme Luft nach draußen zu entsorgen. Darauf verweisen etwa Hersteller wie Tristar.

Idealerweise lohnen sich hier bereits günstige Dichtungssets aus Stoff oder ähnlichem Material, es gibt aber auch Sets aus Plastik, die es von bestimmten Herstellern direkt passend zur Klimaanlage dazuzukaufen gibt. Auf Amazon gibt es von einigen Nutzern den Tipp, dass man sich sogar alte Kartons zurechtschneiden könne. Oder ihr stellt euch ein Dichtungsset mit einem 3D-Drucker her.

Wichtig ist vor allem, dass es am Ende vor allem auf euer Fenster oder eure Tür ankommt, die ihr abdichten wollt. Je nach Bauweise muss die Dichtung dann etwas anders aussehen.

Was außerdem nicht zu unterschätzen ist: Der Schlauch von der Klimaanlage zum Fenster sollte möglichst kurz sein, damit die Effizienz nicht nachlässt.

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