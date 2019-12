Das neue MMORPG Inferna ist auf Steam in den Early Access gestartet. Der Entwickler aus Deutschland bietet ein Free2Play-Spiel mit Fokus auf PvE und höllische Kreaturen. Doch was taugt die erste spielbare Version?

Was ist Inferna? Bei Inferna handelt es sich um ein Fantasy-MMORPG, das am 20. Dezember im Early Access auf Steam startete. Es legt seinen Fokus auf PvE und bietet euch aktuell:

Zwei spielbare Fraktionen, Caratas und Jerro

Die vier Klassen Krieger, Zauberer, Assassine, Halb-Dämon

Eine offene Spielwelt

Reit- und Haustiere

Erste Dungeons

Ein Verzauberungssystem für Ausrüstung

Eine Lokalisierung auf Deutsch, die auf den ersten Blick vollständig wirkt.

Screenshot aus der Anfangsstadt in Inferna

Was ist das Besondere an dem MMORPG? Aufgrund seiner Optik und des Spiel-Stils wurde es von vielen im Vorfeld als „Metin 3“ bezeichnet. Auffällig ist, dass es schnell in 10 Sprachen übersetzt wurde, darunter polnisch und rumänisch. In diesen Ländern laufen gerade ältere MMORPGs wie Metin 2 sehr gut.

Inferna befindet sich seit drei Jahren in der Entwicklung, wobei das Team hinter dem Spiel relativ klein ist. Die Firma Inferna Limited kommt aus Deutschland, wobei ihr offizieller Sitz in Hongkong angegeben wird.

Eine Winterlandschaft in Inferna

„Early Access“-MMORPG mit einigen Macken

Wie sind die ersten Reaktionen? Ursprünglich sollte Inferna bereits am 6. Dezember auf Steam erscheinen, was sich jedoch durch die Review von Steam verzögerte.

Am 22. Dezember um 13:00 Uhr, rund 40 Stunden nach dem Release, fallen die Bewertungen ausgeglichen aus. 42% der 150 Reviews sind positiv, ein leichtes Übergewicht haben entsprepchend die negativen Reaktionen.

Kritisiert werden dabei:

Technische Probleme, häufige Crashes und Bugs im Spiel

Unfertige Animationen

Ein unfertiges Kampfsystem

Langweiliges Quest-Design, bei dem zu Beginn oft Tiere getötet werden müssen

Die Tatsache, dass das Spiel einige Stunden später erschien als angegeben.

Gelobt werden hingegen:

Der geniale Soundtrack, der an Game of Thrones erinnert

Free2Play ohne Pay2Win im Shop (wobei es einen Trank gibt, der das erhaltene Gold von Monstern um 25% erhöht)

Die vielen Ähnlichkeiten mit Metin 2

Das große Potential, das in dem MMORPG steckt

Neues MMORPG im Universum von Magic: The Gathering zeigt sich endlich

Der Steam-Nutzer Rhyl3x hat die Situation so zusammengefasst:

Schade, dass es keinen Mittelpunkt gibt, was die Bewertung angeht. Immerhin fühlt man sich heimisch, wenn man Metin2 damals gespielt hat. Einige Probleme gab es am Anfang, aber wo gibt es die nicht. Einige Bugs, falsche Bezeichnungen und die Animationen sind sehr ausbaufähig. Gut, das Spiel ist auch erst seit 3 Jahren in Entwicklung. Aktuell kein Spiel, was ich länger spielen werde. Bin aber gespannt, was das Dev-Team noch daraus machen wird. Aktuell würde ich das ganze als OK deklarieren. Nicht mehr und auch nicht weniger.

Eine Waldlandschaft bevölkert von Tieren

Crafting-System, Gilden-Housing und Crossplay in der Zukunft

Was planen die Entwickler für die Zukunft? Inferna soll ein MMORPG werden, welches auch auf Plattformen abseits vom PC funktioniert. Es soll für Smartphones, aber auch PS4 und Xbox One entwickelt werden. Crossplay zwischen den Plattformen ist ebenfalls geplant.

In einem FAQ veröffentlichten die Entwickler zudem Inhalte, die in der Zukunft ins Spiel kommen sollen, darunter:

Weitere Dungeons

Ein Gildensystem, Gilden-Housing und Gilden-PvP

Berufe und Crafting-System

Voice-Over für Quest-Texte

Heiraten

Wöchentliche Updates

Screenshot zu einem Dungeon in Inferna

Erster Eindruck: frühe Alpha

Wie sind die Eindrücke von MeinMMO? Auch ich als Redakteur habe für knapp 2 Stunden in Inferna reingeschaut und erste Erfahrungen gemacht. Dabei kann ich bestätigen, dass es technische, aber auch einige Gameplay-Probleme gibt.

Auf mich wirkt Inferna wie in der ersten Stufe einer spielbaren Alpha. Es gibt:

Kämpfe

Quests

Eine große Spielwelt

Ein Skill-System

Spielerhandel

und vieles mehr.

Doch alles wirkt noch rudimentär und unfertig, was beim Early Access aber auch nicht überraschend kommt. Deshalb wirkt einiges von der Kritik auch zu harsch, da Inferna gar nicht mit fertigen Animationen und Inhalten wirbt.

Positiv aufgefallen ist mir, dass sich viele Spieler in der Welt bewegten. Zwar gibt es auch nur einen Server für alle Regionen, doch der wirkte jetzt zum Start sehr voll.

So sieht Inferna aus – Mit Interface zu den Charakter-Werten

Fazit: Im jetzigen Zustand ist Inferna weit weg von einem guten MMORPG, aber erst die Zukunft wird zeigen, ob die Entwickler das Spiel noch formen können oder nicht. Laut eigener Aussage soll der Early Access etwa 1 Jahr andauern.

Probiert es einfach selbst aus und macht euch einen eigenen Eindruck von Inferna. Das MMORPG ist schließlich Free2Play.

