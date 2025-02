MMORPG-Pioniere aus Regensburg machen nach 28 Jahren ein neues MMO – Tauschen Magie und Orks gegen Knarren und Zombies

Um euch gegen die Zombies zu wehren und einen so tragischen Tod zu vermeiden, stehen euch Schuss- und Nahkampfwaffen zur Verfügung, die über einen eigenen Skilltree verfügen – gleiches gilt auch für Werkzeuge. Den Skilltree einer Waffe levelt ihr bei der Nutzung des jeweiligen Gegenstandes und schaltet so neue Fähigkeiten frei. Ein festes Klassensystem gibt es nicht.

Was wird das für ein Spiel? „Persist Online“ erinnert ein bisschen an Extraction-Shooter wie Escape from Tarkov , setzt dabei jedoch auf eine offene Welt, die durchgehend besteht, Platz für hunderte Spieler bietet und euch erlaubt, jedes Gebäude zu betreten. Ebenso könnt ihr in der offenen Spielwelt Knotenpunkte wie ein Sägewerk mit eurer Gilde einnehmen, das euch mit Holz versorgt.

