Das neue MMORPG Dragon Eye Online startet in die erste Alpha. Das Spiel legt dabei Wert auf eine Wirtschaft gesteuert von Spielern und bedeutende Quests, in denen nicht einfach nur Gegner besiegt werden müssen.

Was ist Dragon Eye Online? Das neue Indie-MMORPG Dragon Eye Online spielt in einer 2D-Welt, in der den Spielern keine Limits gesetzt werden sollen.

Im Fokus stehen:

3 verschiedene Fraktionen

Das klassenlose Kampfsystem, in dem die ausgewählten Attribute die Spielweise bestimmen.

Eine Wirtschaft, die komplett in den Händen der Spieler liegt. Jeder Ausrüstungsgegenstand im Spiel muss von anderen hergestellt werden.

Quests, in denen ihr nicht stumpf Gegner töten, sondern die aus einer Reihe von einzigartigen Aufgaben bestehen sollen. Manche sollen euch eine Woche beschäftigen, dann aber entsprechend belohnen.

Zufällig generierte Events, die vom Server abhängen und auch Domino-Effekte auslösen können.

Dungeons, bei denen sich die Bosse dynamisch an die Spielergruppen und ihre Zusammensetzung anpassen sollen.

Open-World-PvP in bestimmten Gebieten und PvP in Arenen mit Ranglisten.

Das Spiel verzichtet auf eine besonders starke Grafik und spricht somit besonders Fans von Oldschool-MMORPGs wie Tibia oder RuneScape an.

Wann erscheint das MMORPG? Die Alpha 1 begann am 22. Februar und soll bis zum 15. März andauern. Danach soll der zweite Test folgen. Um an der Alpha teilnehmen zu können, müsst ihr ein Gründerpaket kaufen.

Für die Alpha 1 wird mindestens ein Paket für 79,99 Dollar benötigt. Das teuerste Paket kostet 289,99 Dollar und das günstigste bekommt ihr für 14,99. Letzteres erlaubt euch jedoch erst den Zugang zur Alpha 3.

Die Alpha 1 wird jedoch noch bei Weitem nicht alle Inhalte bieten, die versprochen wurden.

Alpha startet ohne Quests, Dungeons und PvP

Was enthält die erste Alpha? Die erste Alpha enthält laut offizieller Webseite:

Ein überarbeitetes UI im Vergleich zu den vorherigen Tests

Attribute, mit denen der Spiel-Stil angepasst werden kann

Ein Kampfsystem mit Waffen, die jeweils 4 Fertigkeiten enthalten, und 3 zusätzlichen Fertigkeiten (HP-Tränke, Mana-Tränke, Kampf-Tränke). Zudem wurde es im Vergleich zu vorherigen Tests angepasst

Ein Handels- und Crafting-System

Verzichten müsst ihr hingegen auf Gruppen, die versprochenen abwechslungsreichen Quests, Dungeons und PvP.

Screenshot vom MMORPG Dragon Eye Online

Für welche Plattformen erscheint Dragon Eye Online? Das neue MMORPG soll sowohl für den PC, als auch für Mobil-Geräte erscheinen.

Damit orientiert es sich wahrscheinlich an RuneScape, das mit der Oldschool-Version sowohl auf dem PC, als auch Mobile sehr erfolgreich ist.

Was haltet ihr von dem neuen MMORPG? Spricht es euch an oder braucht ihr zwingend 3D-Grafik?