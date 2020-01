Die Spieler des MMORPG Blade & Soul beschweren sich aktuell lautstark in den Foren und im reddit über eine neue Bannwelle von NCSoft. Die Sperrungen trafen angeblich nicht nur die Verwender eines Exploits, sondern auch viele Unschuldige.

Was ist passiert? Einigen Spielern ist es anscheinend gelungen, Dateien in Blade & Soul zu verändern und so Fertigkeiten von NPCs und Raid-Bossen zu erlernen. Mit diesen Fertigkeiten attackierten sie andere Spieler, ohne dabei das PvP zu aktivieren.

Einige der Exploiter wurden daraufhin gesperrt. Doch offenbar hat die Bannwelle nicht nur sie getroffen.

Spieler, die angeblich nur Raiden oder Fischen waren, wurden ebenfalls gesperrt. Dies berichten verschiedene Threads im offiziellen Forum und auf reddit. Diese vermeintlich unverdienten Sperren sorgen wiederrum für viel Ärger bei den Spielern.

Warum wurden falsche Spieler gebannt? Anscheinend steckt hinter den Sperrungen ein automatisiertes System, das nicht ganz fehlerfrei gearbeitet hat:

In den Raids wurden Spieler gebannt, die an den Kämpfen gegen die entsprechenden Bosse teilgenommen haben, die für den Exploit missbraucht wurden.

Beim Fischen wiederum scheint es zu falschen Sperrungen gekommen zu sein, weil das AFK-Fischen auf einer ähnlichen Technik beruht, wie die Manipulation der Fertigkeiten.

Laut einem Foren-Post sollen die unberechtigten Sperrungen aufgehoben sein. Im reddit hingegen wird davon berichtet, dass es weiterhin zu Unrecht gesperrte Spieler gibt.

Spieler sind überrascht und enttäuscht

Wie reagieren die Spieler? Viele Spieler sind schockiert und überrascht, dass ein bekanntes MMORPG eine so große Lücke bei der Art, wie Dateien übertragen werden, aufweisen kann.

Nun stehen Fragen im Raum, inwieweit es schon an anderen Stellen zu Manipulationen gekommen sein könnte. Im Forum berichten Spieler wie CrazyDude90 davon, dass man mit Änderungen an der XML Animationen abbrechen und so Vorteile im Kampf haben kann.

Die Ranglisten im Spiel werden infrage gestellt und von einem Vertrauensverlust ist die Rede. Die Spieler bemängeln, dass NCSoft das ganze Ausmaß des Exploits nicht begriffen habe. Der Umgang mit der Situation und die Sperrungen machen die Situation nicht besser.

Viele reagieren deshalb mit Hohn und posten Memes zu dem Vorfall.

Meme von Ratostando (Quelle: reddit)

Wie kann man sich vor Sperrungen schützen? Eine offizielle Aussage dazu gibt es nicht. Der Nutzer kyenxos hat im reddit jedoch einige Hinweise gepostet, die Spieler vor Sperrungen bewahren sollen:

Besiegt nicht den Boss 3 des Raids ET

Geht nicht AFK-Fischen mit dem Tool AHK

Spielt kein PvP, es sei denn es geht gegen andere Fraktionen (mit Faction Outfits)

Nutzt den Vanilla-Clienten von BnS

Verzichtet erstmal auf VPNs, damit es zu keinen Überschneidungen mit den Exploitern kommt

Eine Garantie, dass es deshalb nicht zu Sperrungen kommt, gibt es jedoch nicht.

Wie geht es nun weiter? Aktuell warten die Spieler noch auf ein offizielles Statement von NCSoft zu dem Vorfall. Bisher hat nur das russische Community-Team des MMORPGs reagiert und ein Statement auf Facebook gepostet.

Darin warnten sie die Nutzer vor einem Exploit, der in EU die Runde macht und der sofort hart auf den russischen Servern bestraft werden würde. Andere Spieler sollten Exploiter zudem sofort melden.

Die Entwickler von Blade & Soul seien bereits informiert worden und man warte nun auf den Fix.

