Das MMORPG Albion Online bannt über 600 Spieler

Albion Online ist ein Sandbox-Online-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Sandbox Interactive aus Berlin. In Albion Online könnt ihr all eure Sandbox-Gelüste f...

Was ist das Problem mit dem Kauf von Silber? Laut den Entwicklern schädigt der Kauf der Ingame-Währung von Drittanbietern dem Studio. Denn immerhin verkauft es auch selbst Gold als Premiumwährung , das ihr im Spiel dann gegen Silber eintauschen könnt. So bekommt das Studio die Einnahmen dieser Verkäufe. Diese werden dann dazu genutzt, das MMORPG Albion Online weiterzuentwickeln.

In den meisten Fällen soll es sich sogar um Käufe handeln, die über gestohlene Kreditkarteninformationen stattgefunden haben. So kamen die Entwickler auch dahinter, weil die Zahlungen nicht durchgingen und das Studio dann mit Rückerstattungsforderungen belegt wurde.

