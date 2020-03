Phantasy Star Online 2 (PSO 2) ist da. Die Open Beta des heiß erwarteten MMORPGs für Xbox One ist in den USA gestartet und die ersten Spieler erleben schon ihre Abenteuer.

Was ist Phantasy Star Online 2? Das klassische MMORPG stellt eine Mischung aus Science Fiction und Fantasy dar. Das Onlinespiel ist bereits seit 2012 in Japan spielbar, hat es aber erst jetzt nach langem Hin und Her in den Westen geschafft.

PSO 2 mischt eine klassische MMORPG-Erfahrung mit einem aktiven Kampfsystem und der Möglichkeit, eure Klasse je nach Mission zu wechseln. Phantasy Star Online 2 basiert auf der langlebigen RPG-Reihe Phantasy Star, die 1987 auf dem Sega Master System startete.

Die Open Beta von Phantasy Star Online 2 ist für die Xbox One gestartet.

Das Überraschungs-MMORPG ist da

Warum ist es eine Überraschung? Viele Jahre versuchte Sega, das MMORPG auch in den USA und Europa zu veröffentlichen. Doch es wollte einfach nicht klappen.

Ohne Vorankündigung stellte Microsoft das Spiel auf der E3 2019 in einer großen Show vor. Microsofts Phil Spencer erklärte, das Spiel 2020 in den USA veröffentlichen zu wollen. Fans zeigten sich begeistert. Damit hatte keiner gerechnet. Phantasy Star Online 2 gilt in der MMORPG-Community schon lange als richtig gutes Online-Rollenspiel, weswegen einige sich sogar in die japanische Version einarbeiteten, um spielen zu können. Es hat schon eine Art Kult-Status erreicht und zählt zu den aussichtsreichsten MMORPGs 2020.

Wann startete die Open Beta? Die offene Testphase ging für die Xbox One am 17. März live. PSO 2 soll zwar auch für den PC erscheinen, diese Version hat aber noch keinen Releasetermin.

Wie lange dauert die Beta und gibt es einen Wipe? Microsoft hat noch kein Ende der Beta bekannt gegeben. Zumindest die nächsten zwei Wochen soll sie noch andauern. Während dieser Zeit werden weitere Inhalte wie neue Schiffe hinzugefügt. Einen Wipe gibt es nach der Beta nicht.

Begeisterung bei den Testern

Wie kommt die Beta an? Spieler zeigen sich begeistert. Auch, wenn die Grafik inzwischen deutlich angestaubt ist und der Start von einigen technischen Problemen geplagt war. Außerdem warten die Tester der Closed Beta noch auf ihre Belohnungen.

Tomaso Yowney meint auf Twitter: „Das Spiel ist großartig und bringt so viele Erinnerungen an die Spiele aus meiner Kindheit zurück. Danke dafür.“

AntonioLopez__ freut sich über Twitter: „Genau wie zu den goldenen Zeiten von Phantasy Star Universe!“

ExigentJustice schreibt auf Reddit: „Ich habe in den ersten vier Stunden schon 150 Dollar ausgegeben. Das sagt doch alles.“

Kann ich auch mitmachen? Es gibt keinen Region Lock. Allerdings müsst ihr eure Xbox One auf die Region USA oder Kanada umstellen, damit die Beta-Version von PSO 2 aufgelistet wird. Anschließend erstellt ihr euch einen Account und dürft mitspielen. Die einzige Einschränkung ist, dass ihr dann im Spiel nichts kaufen könnt.

Ein Termin für einen offiziellen Start in Europa wurde bisher noch nicht genannt.