MMO- und MOBA-Maus mit bis zu 23 programmierbaren Tasten: Razer Naga V3 Pro zum neuen Tiefpreis im Angebot

Mit dieser High-End-Gaming-Maus von Razer bekommt ihr zahlreiche Spielbefehle untergebracht und das jetzt günstiger als bisher.

Razer Naga V3 Pro um 10% reduziert

Jetzt zum Angebot

Die Razer Naga V3 Pro gibt es bei Amazon aktuell um 10 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es das erst im August erschienene Modell bisher noch nicht laut Vergleichsseiten. Wie lange das Angebot gilt, ist jedoch nicht bekannt. Alternativ haben aktuell auch Galaxus, Computeruniverse und Cyberport den günstigen Preis, letztere allerdings mit Versandkosten.

Wem die Razer Naga V3 Pro Wireless noch zu teuer ist, kann alternativ auch bei der günstigeren Razer Naga V2 HyperSpeed aus der Vorgängergeneration sparen, die es derzeit um 46 Prozent reduziert ebenfalls zum Tiefpreis gibt und die wir vor ein paar Wochen bereits näher beleuchtet hatten.

Das bietet die High-End-Gaming-Maus Razer Naga V3 Pro

Die Razer Naga V3 Pro befindet sich auf dem aktuellen Stand der Technik und bietet unter anderem bis zu 23 programmierbare Tasten, die sich mit austauschbaren magnetischen Seitenteilen mit 12, 6 oder 2 Tasten anpassen lassen. Zudem lassen sich die DPI “on the fly” mit zwei neuen Schnellzugriffs-Randtasten neben M1 anpassen, plus einer arretierbaren Ringfinger‑Taste für zusätzliche Kontrolle.

Das Razer HyperScroll Tilt Wheel Gen-2 verspricht zwei neue taktile Modi mit 24 bzw. 48 Einzelschritten für maximale Präzision, ultra sanftes Scrollen mit Free-Spin und automatischem Wechsel zwischen den Modi per Smart-Reel. Razers Optical Mouse Switches der 4. Generation sollen derweil Haltbarkeit, Taktilität und Speed der Spitzenklasse mit einer Lebensdauer von über 100 Millionen Klicks und 12 Prozent geringere Betätigungskraft bieten.

MMO- und MOBA-Maus mit bis zu 23 programmierbaren Tasten: Razer Naga V3 Pro für 179,19 Euro statt 199,99 Euro UVP bei Amazon

Dank des Razer Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3 gibt es bis zu 50.000 DPI Auflösung sowie 930 IPS und 90 G Beschleunigung, während Frame Sync für punktgenaues Scannen und just‑in‑time-Reporting sorgt. Höchste Performance verspricht auch Razers HyperSpeed-Wireless-Technologie mit extrem niedriger Latenz und bis zu 150 Stunden Akkulaufzeit. Alternativ gibt es bis zu 300 Stunden per Bluetooth. Mit dem separat erhältlichen Razer HyperFlux V2 oder dem Mouse Dock Pro ist die Maus auch bereit für kabelloses Laden.

Ein weiteres Highlight sind KI‑gestützte Prompts, die maßgeschneiderte Strategien in Sekunden bereitstellen und verkettete Aktionen sofort auslösen können, dank individueller Makros. Sämtliche Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt die Maus mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen ziemlich gut an und in einem Test bei GameStar wurde sie sogar als die beste seit Jahren getestete Gaming-Maus betitelt.

Die beste Gaming-Maus, die ich seit Jahren getestet habe, aber beim Preis wird mir schlecht Nele Wobker, GameStar

Pro sehr modular mit 3 Seitenteilen

krasse Spezifikationen

vielseitiges Mausrad

angenehme Haptik

perfekt für mittelgroße bis große Hände im Palmgrip Contra teuer

Gewicht + Form nicht für jeden geeignet

Weitere Angebote: Soundbar, WoW-Sonderheft, Call of Duty und Xbox-Controller

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine Dolby-Atmos-Soundbar mit kabellosem Subwoofer und Akku-Rear-Lautsprechern zum Tiefpreis sowie ein neues GameStar-Sonderheft zu World of Warcraft: Forever mit XXL Poster und Sticker-Sheet. Ebenfalls mit dabei sind das neue Call of Duty: Modern Warfare 4, das es als Steelbook mit Disc jetzt günstiger als die Standard-Edition oder den Download für PlayStation 5 und Xbox Series X gibt, sowie der neueste Xbox-Controller von Microsoft zur Vorbestellung.

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