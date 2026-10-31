Dolby-Atmos-Soundbar mit kabellosem Subwoofer und Akku-Rear-Lautsprechern jetzt zum Tiefpreis im Angebot

Diese gut bewertete Soundbar von JBL bietet euch starken Heimkino-Sound und ist jetzt besonders günstig im Angebot.

JBL Bar 800MK2 um 18% reduziert

Jetzt zum Angebot

Die JBL Bar 800MK2 gibt es im Angebot bei Amazon gerade um 18 Prozent reduziert im Angebot. So günstig gab es das gut bewertete Soundbar-Modell mit kabellosem Subwoofer und Akku-Rear-Lautsprechern laut Vergleichsseiten bisher noch nicht. Wie lange das Angebot gilt, ist allerdings nicht bekannt. Laut Amazon sind zum Veröffentlichungszeitpunkt nur noch 12 Exemplare auf Lager.

Mit Unterstützung für Dolby Atmos verspricht die 7.1-Kanal-Soundbar mit insgesamt 780 Watt Ausgangsleistung immersiven 3D-Sound und Raumklang, der euch mitten ins Geschehen zieht. Der abseits vom Stromstecker kabellose Subwoofer liefert derweil tiefen, raumfüllenden Bass, während die abnehmbaren Rear-Lautsprecher dank Akkubetrieb frei positioniert werden können, ohne störende Kabel.

Dolby-Atmos-Soundbar mit kabellosem Subwoofer und Akku-Rear-Lautsprechern: JBL Bar 800MK2 für nur 516,68 Euro statt 629,99 Euro bei Amazon

Durch Chromecast-Audio-Integration lässt sich zudem auch direkt aus entsprechenden Apps heraus streamen, ohne Extra-Box oder zweite Fernbedienung. Mit HDMI eARC, Bluetooth und optischem Anschluss bietet die Soundbar zudem auch Multipoint-Konnektivität und erlaubt einfaches Wechseln zwischen verschiedenen Quellen. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

In den Rezensionen dort kommt die JBL Bar 800MK2 mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen sehr gut an. Gelobt werden vor allem Sound und Ausstattung. Auch im Fachtest, zum Beispiel bei Kopfhoerer.de, gab es mit 4 von 5 Sternen eine gute Testwertung und eine Empfehlung.

Die JBL Bar 800MK2 ist ein klarer Bruch mit den kleineren MK2-Modellen. Dank kräftigem Subwoofer und sauberer Einmessung per App liefert sie ein überraschend überzeugendes Raumklangerlebnis. Optisch bleibt sie funktional, klanglich geht sie jedoch einen großen Schritt Richtung echtes Heimkino. Kopfhoerer.de

Pro sehr überzeugender, echter Surround-Effekt

flexible, abnehmbare Rear-Lautsprecher

kräftiger Subwoofer mit tiefem Bass

einfache Einmessung per App

umfangreiche Streaming- und Anschlussausstattung Contra Design rein funktional

Surround-Lautsprecher müssen regelmäßig geladen werden

Weitere Angebote: WoW-Sonderheft, Call of Duty, Xbox-Controller und MMO-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein neues GameStar-Sonderheft zu World of Warcraft: Forever mit XXL Poster und Sticker-Sheet sowie das neue Call of Duty: Modern Warfare 4, das es als Steelbook mit Disc jetzt günstiger als die Standard-Edition oder den Download für PlayStation 5 und Xbox Series X gibt. Außerdem gibt es den neuesten Xbox-Controller von Microsoft zur Vorbestellung sowie eine geniale MMO-Maus zum Tiefpreis.

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