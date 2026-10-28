Call of Duty: Modern Warfare 4 – Disc-Steelbook jetzt günstiger als Standard-Edition oder Download für PS5 und XSX

Das neue Call of Duty: Modern Warfare 4 gibt es als Steelbook mit Disc gerade günstiger als die anderen PS5- und Xbox-Standardfassungen.

CoD: MW4 mit Steelbook für PS5 um 12% reduziert

Jetzt zum Angebot

Call of Duty: Modern Warfare 4 ist erst seit Kurzem auf dem Markt, doch bei MediaMarkt und bei Saturn bekommt ihr eine schicke Steelbook-Version mit Disc für PS5 gerade um 12 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Auch die Steelbook-Version für Xbox Series X gibt es aktuell zu dem Preis.

Derweil schlägt selbst die Standardversion mit reiner Plastikverpackung hier noch mit 5 Euro mehr zu Buche, während der digitale Download im PlayStation Store und Microsoft Store noch den Vollpreis von 79,99 Euro kostet. Obendrein ist auch die Version für Nintendo Switch 2 um 12 Prozent reduziert, aber nur als Download-Code in einer Box.

Im neuesten Teil der beliebten Shooter-Reihe bricht Krieg auf der koreanischen Halbinsel aus, als Nordkorea eine umfassende Invasion startet, die die Welt zu destabilisieren droht. Ein Trupp südkoreanischer Soldaten kämpft an den bröckelnden Fronten, während auf der anderen Seite der Welt ein rachsüchtiger Captain Price einen persönlichen Krieg führt und dabei seinen Verfolgern stets einen Schritt voraus ist.

Die Kampagne versetzt die Spieler an verschiedene Schauplätze, darunter Grabenkrieg in Korea, Häuserkämpfe in New York, Verfolgungsjagden durch Paris, nächtliche SAS-Einsätze in Mumbai und stadtweite Angriffe zur Rückeroberung besetzter Gebiete. Der Mehrspielermodus verspricht indes realistische, präzise Kämpfe, bei denen flüssige Bewegungen, die Entscheidungsfreiheit der Spieler und mehr Kontrolle jedes Gefecht prägen sollen. Weitere Details gibt’s auch bei MediaMarkt.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Steelbook Edition (PS5) für nur 69,99 Euro statt 79,99 Euro bei MediaMarkt

Aufgrund der taktischeren, griffigen Natur mit Next-Gen-Flair sieht Mein-MMO-Kollege Jürgen Horn das neue Modern Warfare 4 als idealen Rückkehr-Zeitpunkt für Shooter-Veteranen. Auch die Kollegen von GameStar haben den neuen Teil der Reihe mit einer 87er-Testwertung ziemlich gut bewertet.

MW4 liefert das beste CoD-Gesamtpaket seit Jahren – vor allem dank einer krassen Abrissbirne von einer Story und dem gelungenen DMZ-Modus. GameStar

Weitere Angebote: Boba Fett, WoW-Sonderheft, Xbox-Controller und MMO-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine LEGO-Statue zu Boba Fett aus Star Wars sowie ein GameStar-Sonderheft zu WoW Forever. Außerdem gibt es den neuesten Xbox-Controller von Microsoft zur Vorbestellung sowie eine geniale MMO-Maus, die ihr euch aktuell um 46 Prozent reduziert noch günstiger schnappen könnt als am Prime Day.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.