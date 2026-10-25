Boba Fett aus Star Wars gibt es als LEGO-Statue gerade zum neuen Tiefpreis im Angebot

Star-Wars-Fans können sich das LEGO-Set zu Boba Fett als Ganzkörpermodell gerade besonders günstig im Angebot schnappen.

LEGO Star Wars Boba Fett um 35% reduziert

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Das “LEGO Star Wars Boba Fett”-Set mit der Nummer 75455 gibt es gerade um 35 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung bei Amazon. So günstig gab es den erst im Sommer erschienenen Bausatz bisher noch nicht. Wie lange das Angebot gilt, ist allerdings nicht bekannt. Alternativ hat es aktuell auch MediaMarkt so günstig.

Mit dem an “Die Rückkehr der Jedi-Ritter” angelehnten Set aus 1.544 Teilen könnt ihr den berühmten Kopfgeldjäger von Kopf bis Fuß detailreich nachbauen, inklusive Raketenrucksack, Blaster und Umhang. Die an Kopf und Armen bewegliche Figur mit 41 Zentimetern Größe hat sogar einen schwenkbaren Entfernungsmesser am Helm.

Das für Erwachsene LEGO-Bastler ab 18 Jahren empfohlene Modell wird auf einem Sockel zusammengebaut, der den Sand auf Tatooine darstellt. Dazu gibt es auch einen Ständer mit Infotafel sowie eine LEGO-Minifigur von Boba Fett. Über die LEGO Builder App können zudem auch andere einen Teil des Sets virtuell mit bauen.

LEGO Star Wars Boba Fett 75455 für nur 109,99 Euro statt 169,99 Euro UVP bei Amazon

Weitere Details zum Boba-Fett-Set findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt der Bausatz mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen sehr gut an. Gelobt werden vor allem Optik, Verarbeitung und Aufbauspaß. Nur ganz wenige stören sich an der Umsetzung.

Weitere Angebote: WoW-Sonderheft, OLED-TV, Xbox-Controller und MMO-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein GameStar-Sonderheft zu WoW Forever sowie ein großer OLED-TV von Samsung zum Tiefpreis. Außerdem gibt es den neuesten Xbox-Controller von Microsoft zur Vorbestellung sowie eine geniale MMO-Maus, die ihr euch aktuell um 46 Prozent reduziert sogar noch günstiger als am Prime Day schnappen könnt.

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