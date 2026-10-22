Über 50 Prozent reduziert: Aktueller Samsung OLED-TV mit 77 Zoll hat ein neues Preistief erreicht

Mit dem 77 Zoll großen Samsung OLED S90H bekommt ihr einen sehr gut bewerteten 4K-Fernseher aus diesem Jahr gerade besonders günstig.

Samsung OLED-TV in 77 Zoll um 53% reduziert

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Der Samsung OLED S90H besticht durch matte Glare-Free-Beschichtung, starke Helligkeit und hervorragende Gaming-Eigenschaften. Bei Amazon gibt es die 77-Zoll-Version gerade um 53 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Günstiger gab es das in diesem Jahr erschienene Modell noch nicht. Alternativ sind auch 65 und 83 Zoll reduziert.

Abseits der OLED-typischen Vorteile bei Schwarzwerten, Kontrast und Farben in Verbindung mit Samsungs Quantum-Dot-Technik ist eines der größten Highlights das Glare-Free-Panel: Im Gegensatz zu vielen anderen OLED-Bildschirmen spiegelt es nicht und wirkt auch bei Lichteinfall kontrastreich und plastisch.

Dazu gibt es auch eine hohe Spitzenhelligkeit sowie flüssige Bildwiderholfrequenz mit 165 Hertz, von der auch Gamer mit viermal HDMI 2.1 profitieren. Zudem sind sowohl AMD FreeSync Premium Pro als auch Nvidias G-Sync-Kompatibilität mit an Bord. Beim HDR setzt Samsung wie üblich auf HDR10+ und verzichtet auf Dolby Vision.

Starker 4K-TV: Samsung OLED S90H in 77 Zoll für 2.138,90 Euro statt 4.599 Euro UVP bei Amazon

Derweil liefert das hauseigene Gaming-Dashboard zahlreiche Gaming-Details wie FPS, HDR-Status und Eingabeverzögerung per Knopfdruck direkt auf den Schirm. Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche weitere Smart-TV-Funktionen und Apps. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Im Fachtest der Webseite Hifi.de gab es für den Samsung OLED S90H unterdessen 9,2 von 10 Punkten mit der Bewertung “sehr gut”. Dort wurde getitelt, dass bei dem Fernseher fast kein Wunsch unerfüllt bleibt.

Der Samsung OLED-TV S90H unterscheidet sich vom Vorjahresmodell S90F durch eine matte Beschichtung und ein anderes OLED-Panel. Die Bildqualität ist insgesamt sehr gut und der Sound rund. Auch die Ausstattung lässt kaum Wünsche offen. Hifi.de

Pro sehr gute Bildqualität

matter Bildschirm mit starker Entspiegelung

große App-Auswahl, KI-Tools

alle HDMI-Eingänge mit HDMI 2.1 für Gaming-Features

guter Ton Contra Bedienung könnte noch einfacher sein

nur noch einfacher TV-Tuner

Weitere Angebote: Xbox-Controller, Gaming-PCs, OLED-TV und MMO-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel der neueste Xbox-Controller von Microsoft sowie vier Gaming-PCs, die sich besonders gut für Battlefield-Fans eignen. Außerdem gibt es auch einen brillanten OLED-TV mit Ambilight zum Tiefpreis sowie eine geniale MMO-Maus, die ihr euch aktuell um 46 Prozent reduziert sogar noch günstiger als am Prime Day schnappen könnt.

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