Mark Zuckerberg und sein Unternehmen Meta investieren seit Jahren in das Metaverse. Nun hat Meta intern den Mitarbeitern erklärt: Dieses Jahr wird in die Geschichte eingehen. Man wird großen Erfolg haben oder das Projekt wird scheitern: Mark Zuckerberg setzt alles auf eine Karte: Entweder ist sein Metaverse 2025 ein Erfolg oder es wird gnadenlos scheitern

Während Mark Zuckerberg selbst öffentlich über unser Interesse daran sprach, unsere Dienste in China anzubieten, und vor mehr als einem Jahrzehnt über Einzelheiten berichtet wurde, ist es eine Tatsache: Wir bieten unsere Dienste heute nicht in China an.

Metas Pressesprecher Andy Stone erklärte, dass Meta seine Dienste in China schon länger nicht mehr anbiete (via arstechnica.com ):

So erklärt sie, dass Meta versuche, „die nationale Sicherheit der USA zu untergraben und amerikanische Werte zu verraten“, um „die Gunst Pekings zu gewinnen und ein 18-Milliarden-Dollar-Geschäft in China aufzubauen.“ Das englischsprachige Magazin ArsTechnica zitiert die Autorin mit den Worten:

Nun hat die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Sarah Wynn-Williams erklärt, dass Facebook jahrelang mit China zusammengearbeitet haben soll. Wynn-Williams war von 2011 bis 2017 Director of Global Public Policy bei Facebook. Und ihre Anschuldigungen sind nicht gerade gering. In ihrem Buch „Careless People“ erhebt Wynn-Williams schwere Vorwürfe gegen den Konzern und dessen Spitzenpersonal. Mittlerweile geht Meta juristisch gegen das Buch der Insiderin vor.

Facebook war jahrelang an dem riesigen Markt in China interessiert, um sich dort eine bessere Stellung aufzubauen. Doch die Pläne scheiterten und Meta, der Mutterkonzern von Facebook, zog sich aus China zurück.

