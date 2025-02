Mark Zuckerberg setzt alles auf eine Karte: Entweder ist sein Metaverse 2025 ein Erfolg oder es wird gnadenlos scheitern

Mark Zuckerberg und sein Unternehmen Meta investieren seit Jahren in das Metaverse. Nun hat Meta intern den Mitarbeitern erklärt: Dieses Jahr wird in die Geschichte eingehen. Man wird großen Erfolg haben oder das Projekt wird scheitern.

Mark Zuckerberg und Meta sollen schon Milliarden Euro in das Projekt Metaverse investiert haben, doch bisher hielt sich der Erfolg in Grenzen. Steam-Boss Gabe Newell erklärte, dass er die Begeisterung für das Metaverse nicht verstehen könne.

Doch Meta will seinen Kurs nicht ändern. Vielmehr hat Mark Zuckerberg erklärt, dass man 2025 noch einmal 62 Milliarden Euro in das Projekt investieren wolle. Allerdings könnte es das letzte Mal sein, denn in einem Call wurde darüber gesprochen, dass 2025 entscheidend sein soll, wie es weitergeht.

Metaverse muss 2025 der große Erfolg werden oder man würde mit einem „legendärem Missgeschick in die Geschichte eingehen“

Andrew Bosworth, CTO von Meta, gibt dem Metaverse ein Jahr Zeit, um ein Hit zu werden, so ein interner Forenbeitrag, über den Businessinsider berichtet. Konkret geht es vor allem um „Reality Labs“: Die Abteilung hieß früher Oculus VR und ist heute ein Teil von Meta Platforms, die für Hard- und Software für Virtual Reality zuständig ist. Hier heißt es:

Dieses Jahr [2025] wird wahrscheinlich darüber entscheiden, ob diese ganze Anstrengung als das Werk von Visionären oder als ein legendäres Missgeschick in die Geschichte eingehen wird.

Bosworth fügt hinzu, dass Reality Labs, obwohl 2024 das beste Jahr für die Abteilung ist, „noch keine wirkliche Delle in der Welt hinterlassen hat“. Die Gruppe ist nach Entlassungen und dem Erfolg von Metas Ray-Bans und KI-Bemühungen jetzt kleiner, aber Bosworth schreibt, dass dies für 2025 nicht ausreiche. Man müsse sich weltweit mit dem Projekt „Horizon Worlds“ durchsetzen. Und 2025 würde sich schlussendlich entscheiden, ob man damit Erfolg habe oder gnadenlos versagen werde.

Bosworth erklärte selbst: Man müsse keine fantastischen neuen Ideen auf den Markt werfen. Stattdessen solle man die Arbeit einfach gut machen.

Die VR-Abteilung von Meta hat seit Jahren Verluste im Milliardenbereich

Hohe Verluste seit 6 Jahren: Laut der Webseite Statista.com soll sich der Betriebsverlust der VR-Abteilung bei Meta im letzten Jahr auf 17,7 Milliarden US-Dollar belaufen haben. Über die vergangenen 6 Jahre sollen es insgesamt sogar 70 Milliarden gewesen sein. Auf der anderen Seite hat die Abteilung im selben Zeitraum nur einen Gewinn von 2,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet.

Anders formuliert: Mark Zuckerberg und Meta verbrennen seit einem halben Jahr große Mengen an Geld, um das Metaverse zu einem Erfolg zu machen. Da ist es wenig überraschend, dass Mark Zuckerberg und sein Co-Chef 2025 zum Entscheidungsjahr für VR und das Metaverse machen. Denn die Abteilung muss endlich profitabel werden.

Und laut Spielern muss sich dringend etwas ändern. Bisher zeigten sich Spieler von der Grafik des Metaverse sichtlich schockiert. Und das für ein Projekt, in welches bereits Milliarden an US-Dollar geflossen sind.

In einem Gespräch mit auf YouTube erklärte er, dass intelligente Brillen die nächste große Plattform für die Nutzer werden würden. Und das würde ihm und seinem Metaverse natürlich sprichwörtlich in die Karten spielen: Mark Zuckerberg kündigt das Ende des Handys an und stellt gleich noch einen Nachfolger vor