Großer YouTuber zu Minecraft erzählt fröhlich, wie ihm fast der Arm amputiert wurde

Der YouTuber Technoblade (22) hat fast 10 Millionen Abonnenten und ist für seine Inhalte zu Minecraft bekannt. In den letzten Monaten kämpfte er mit einer Krebserkrankung. In einem Video erzählt er von seinen Erlebnissen, immer wieder stand er kurz vor einer Amputation des rechten Arms, um sein Leben zu retten.

Wer ist Technoblade?

Der 22-jährige US-Amerikaner gehört zu der neuen Generation von Minecraft-YouTubern, die unfassbar riesig geworden sind und die oft miteinander in Verbindung und in Rivalität stehen. So hat TechnoBlade etwa Verbindungen zu Leuten wie Ph1LzA, Dream oder TommyInnit.

Im August 2021 teilte Technoblade seinen Fans mit, dass er unter Krebs leidet. Ein Sarkom wurde in seinem rechten Arm festgestellt. Der YouTuber Dream veranstaltete daraufhin eine Charity-Aktion, um der Krebsforschung zu helfen. Da kam einiges an Geld rein.

Jetzt im Dezember 2021 berichtet Technoblade, wie das mit der Krebserkrankung ausging.

Minecraft: 22-Jähriger erkrankt an Krebs – YouTuber unterstützt Forschung mit starker Aktion

“Zwei Arme zu haben ist schon angenehm – damit würde ich gerne fortfahren”

Das erzählt er jetzt: An Heiligabend, am 24.12., veröffentlichte Technoblade ein Video auf YouTube „I Almost Became an Amputee“, in dem er erstaunlich fröhlich und freimütig über seinen Kampf mit dem Krebs erzählte:

Im Wesentlichen hatte er sich mehrfach damit abgefunden, dass er im November den rechten Arm in einer lebensrettende Amputation verlieren würde.

Eine Mitteilug habe er aufs Handy bekommen, als ihm der Termin für seine Arm-Amputation in den Kalender eingetragen wurde.

Die Operation an seinem Arm lief dann aber fantastisch. Technoblade beklagt lediglich, dass für die Rekonstruktion seines Armes Masse aus seinem Bein entnommen wurde. Das hat offenbar den Körperteil geschädigt, auf den er unfassbar stolz ist, seine Oberschenkelmuskel:

Ich wusste, dass sie um meine Schulter nach der OP zu rekonstruieren, Muskeln und Haut von einer anderen Stelle meines Körpers nehmen mussten, aber ich dachte, sie nehmen die Muskeln von meinem Rücken, vom Latissimus Dorsi. Das fand ich okay, weil sich kein Mensch für den Latissimus Dorsi interessiert, das ist der wertloseste Muskel. Aber stattdessen haben sie es aus meinem Oberschenkel-Muskel genommen. Das ist mein bester Muskel. Das sagen die Leute über Technoblade: Er ist schwach, zerbrechlich, ein Gamer, aber Mann, hat der Oberschenkel-Muskeln!

Technoblade hat auch Säte drin wie:

„2 Arme zu haben ist angenehm. Ich möchte diesen Trend fortsetzen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie wird das diskutiert? Der super-fröhliche Ton bei einem derart ernsten Thema wird in der Community stark diskutiert. Ein Nutzer sagt:

„Der Ton macht es nicht nur für ihn erträglich, sondern auch für uns.“

Sogar im hartgesottenen „livestreamfails“ zollt man dem Streamer Respekt:

„Der wollte tatsächlich, einen Ellenbogen-Reveal vor 10 Millionen Abonnenten machen. Meine Fresse, was für ein Content-King!“

„Ich hab noch nie seine Inhalte gesehen. Aber Gott verdammt, jemand der Witze darüber macht, einen Arm an Krebs zu verlieren, hat meinen Respekt. Was für ein Typ!“

Minecraft ist auch 2021 noch riesig, auch dank junger Content-Creators, die immer neue Wege finden, das Spiel attraktiv zu halten:

YouTuber erfindet Minecraft als irre Menschen-Jagd neu: 10 Millionen Views an einem Tag