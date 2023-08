360 Millionen Menschen sehen, wie sich ein deutscher Twitch-Streamer einen Ball ins Gesicht knallt

Papaplatte wirft einen Ball mit großer Wucht gegen eine Tür, dieser prallt dort ab und knallt ihm zurück in sein Gesicht. Dieser virale Tik-Tok-Clip hat schon nach wenigen Stunden 36 Millionen Aufrufe. Die Kommentare bestehen jedoch nur aus einem Thema: Hier wurde gebottet.

Wer ist Papaplatte? Kevin „Papaplatte“ Teller (27) ist einer der bekanntesten deutschen Streamer und Content Creator im Bereich Gaming. Mit seiner authentischen und humorvollen Art hat er sich eine treue Fangemeinde auf Plattformen wie Twitch , YouTube und TikTok aufgebaut. Erst vor kurzem brach er seine eigenen Zuschauerrekorde, wo er bei dem Streamerevent r/Place über 100.000 gleichzeitige Zuschauer hatte.

TikTok-Clip mit 360 Millionen Aufrufe sorgt für Aufmerksamkeit

Was ist passiert? Einer seiner letzten TikTok-Clips sorgte kürzlich für großes Aufsehen in den sozialen Medien. In dem kurzen Video ist Papaplatte in einem länglichen Flur zu sehen, wie er mit einen Ball ausholt und diesen mit voller Wucht gegen die Tür am Ende des Flures wirft.

Der Ball prallt ab und trifft den deutschen Streamer mit großer Wucht im Gesicht. Das Video endet abrupt mit diesem unerwarteten Ereignis.

Was ist das Spannende daran? Kurioserweise hat dieser Clip schon nach kurzer Zeit unglaubliche 360 Millionen Aufrufe erhalten, während die Like- und Kommentarzahlen sich im Vergleich zu seinen üblichen TikToks verhalten. Diese erreichen normalerweise im Durchschnitt 100.000 bis 300.000 Aufrufe.

Die Aufrufzahlen sind auch schnell seiner Community aufgefallen und sorgen für Diskussionen in der Kommentarspalte. Sämtliche Kommentare unter dem Video bestehen hauptsächlich aus Vorwürfen, dass Papaplatte oder jemand anderes die Aufrufzahlen manipuliert haben soll.

„Entspannte 360 Mio. Bot-Views“ kommentiert ein Nutzer. Andere User nehmen es jedoch mit Humor: „Bin wohl bei dem TikTok eingeschlafen, die paar Millionen Aufrufe gehen auf mich.“

Es bleibt unklar, ob wirklich “Bots” hinter den hohen Aufrufen stecken

Was ist an den Vorwürfen dran? Die TikTok-Community von Papaplatte ist aufgrund der außergewöhnlichen Viralität des Clips verunsichert. Es wird spekuliert, dass der Streamer oder jemand aus seiner Community dafür verantwortlich sein könnte, die Aufrufzahlen “gebottet” zu haben.

Beim Botten wird eine Website oder ein Service bezahlt, der mithilfe von sogenannten “Bots” künstlich die Klickzahlen erhöht. Diese automatisierten Klicks kommen nicht von echten Nutzern, sondern von Computerprogrammen, die die Interaktionen vortäuschen.

Was an diesen Vorwürfen dran ist, bleibt jedoch unklar. Papaplatte selbst kommentiert lediglich nur: “Aj jo 31 mio chillige bots”.

Was ist so gefährlich am “Botten”? Das “Botten” von Aufrufzahlen ist ein kontroverses Thema in den sozialen Medien, da es die Glaubwürdigkeit von Content Creatoren und Plattformen beeinträchtigen kann. Es verstößt oft gegen die Nutzungsbedingungen und kann zu Strafen führen.

Zudem kann es die Diskussionen in der Community beeinflussen, da verfälschte Interaktionszahlen die Relevanz und Beliebtheit eines Inhalts verzerrt darstellen. Ob und wer jedoch hinter diesem “Botting-Angriff” steckt, bleibt unklar. Eins steht aber fest: Papaplatte hat sich auch vorher schon, ohne Bots, einen festen Namen in der Creator-Szene erkämpft.

