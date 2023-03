Spieler findet Farm-Bots in WoW, tötet sie mit Spielzeugen und hat den Spaß seines Lebens

Wenn ihr also mal eine Gruppe Farmbots seht, schneidet euch ein Scheibchen von Cynndia ab – und spendiert den Bots doch eine kleine Reise in den nächsten Lava-Tümpel oder auf einen anderen Kontinent. Sie werden euch später sicher verfluchen.

Community reagiert begeistert: Der Beitrag, in dem Cynndia ihre Abenteuer vorstellt, hat im Subreddit inzwischen über 1.500 Upvotes erreicht – mit 98 % Zustimmung. Es gibt viel Lob von der Community für diese Arbeit, auch wenn einige anmerken, dass das eigentlich Blizzard übernehmen sollte oder so ein Verhalten auch eine Gefahr für den eigenen Account darstellen kann:

Abgesehen davon hat Cynndia die entsprechenden Accounts natürlich wegen Botting gemeldet. Bis das zu einer Strafe führt, können allerdings mehrere Wochen oder gar Monate vergehen – denn es braucht genug Meldungen und die Banns erfolgen in der Regeln in Wellen, sodass mehrere Tausend Accounts gleichzeitig geschlossen werden.

Bots sind in beiden Versionen von World of Warcraft ein immerwährendes Problem. Auch in Dragonflight finden sich immer wieder große Ansammlungen von Farm-Bots, die Stunde um Stunde an verschiedenen Stellen Gegner töten, sie kürschnern und dann das Leder und andere Ressourcen im Auktionshaus für Gold verkaufen. Die meisten von euch haben solche Bot-Farm-Gruppen schon einmal gesehen, vermutlich genervt mit den Augen gerollt und seid dann weitergezogen.

Eine Magierin in World of Warcraft kämpft tapfer gegen Bots. Ihre stärkste Waffe: Spielzeuge, mit denen sie die Bots entführen kann.

