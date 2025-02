In Baldur’s Gate 3 bekommt ihr ein geheimes Item, wenn ihr ein mieser Verräter seid

Ein Ziel in Baldur’s Gate 3, egal ob ihr und eure Gruppe von Charakteren eher gut oder böse eingestellt seid, ist die Suche nach Verbündeten, die euch im finalen Kampf des Spiels unterstützen werden. Wer jedoch auf einen von ihnen verzichten kann, wird mit einem seltenen Geschenk belohnt.

Was muss man für das Geschenk tun? Um die seltene Überraschung zu erhalten, müsst ihr im ersten Akt des Spiels erfolgreich die Tieflinge des Druidenhains gerettet haben. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass vor allem ihr Anführer Zevlor nach der Auseinandersetzung mit den Goblins weiterhin am Leben ist.

Im zweiten Akt befindet ihr euch früher oder später in der Gedankenschinder-Kolonie, die ihr über die Türme des Mondaufgangs erreichen werdet. Dort trefft ihr auf die Kapseln, in denen unglückliche Gefangene zu Gedankenschindern umgewandelt werden können. In einer von ihnen befindet sich dann auch Zevlor, wo man sich schließlich entscheiden kann, ihn zu befreien. Um das Geschenk zu erhalten, müsst ihr euch hier aber entscheiden, Zevlor im Stich zu lassen.

Hier seht ihr den Trailer von Baldur’s Gate 3:

Eine groteske Art des Dankes

Was ist das geheime Geschenk? Wenn ihr Zevlor seinem Schicksal in der Kapsel zurücklässt, ohne ihn zu eliminieren, wird es jemand anderes auf deren eigene, „spezielle“ Art tun. Nachdem ihr drei lange Rasten im dritten Akt des Spiels gemacht habt, wird in eurem Camp ein besonderer Gruß von Orin erscheinen.

Es ist das Gemälde von Orin selbst, das ihren Mord an Zevlor darstellt. Die Beschreibung des Gemäldes lautet: „Mit prächtiger Kunstfertigkeit dargestellt, scheinen große Blutgüsse wie Wein von betrunkenen Lippen zu spritzen, zu tröpfeln und zu kleckern, die Gewalt ist tadellos, die verworrene Qualität erhaben.“

Vor dem Gemälde selbst befindet sich Zevlors lebloser Körper.

Was offenbart Zevlors Körper? Wenn ihr den Zauber „Mit Toten sprechen“ beherrscht oder die passende Schriftrolle parat habt, könnt ihr diese auf Zevlors Leichnam anwenden. So werdet ihr von ihm erfahren, dass er als Opfergabe benutzt wurde und dass Orin sich unterhalb der Stadt befindet.

Das Gemälde zeigt Orin, wie sie Zevlor tötet

Sollte man Zevlor lieber retten? Wenn ihr euch weniger für Kunst interessiert und lieber einen lebendigen Verbündeten für den finalen Kampf an eurer Seite haben wollt, solltet ihr euch lieber dazu entscheiden, Zevlor in der Gedankenschinder-Kolonie zu retten. Er wird zusammen mit seinen Höllenreitern feindliche Gegner niederstrecken und die Verbündeten an vorderster Front unterstützen.

Wenn ihr eifrig anderen Charakteren geholfen habt, ob gut oder böse, werdet ihr es im finalen Kampf deutlich leichter haben. Wer neben Zevlor und den Höllenreitern besonders starke Verbündete sind, erfahrt ihr in diesem Artikel: Baldur’s Gate 3: Die 3 mächtigsten NPCs für euren Endkampf