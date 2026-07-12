Der deutsche Twitch-Streamer Metashi bringt seinen Steuerberater auf die Palme, weil er PayPal mit seinem Kopfkissen verwechselt

Der deutsche Twitch-Streamer metashi12 hat in diesem Jahr vor allem durch Sauercrowd einen regelrechen Schub erhalten. Auf TikTok erklärt er, warum er noch kein Millionär ist, der in Geld nur so schwimmt.

Warum ist der Streamer noch kein Millionär? Metashi gehört zu den erfolgreichsten deutschen Gaming-Streamern auf Twitch und konnte sich dieses Jahr einen enormen Schub bei den Followern erarbeiten, von 401.174 im Dezember 2025 auf aktuell 515.673. Laut twitchtracker.com soll er derzeit über 12.700 aktive Abonnenten besitzen.

Recht regelmäßig sind daher seine Einnahmen während der Streams ein Thema. Auf die Behauptung, er sei doch eh Millionär, erklärte Metashi vor kurzer Zeit (via tiktok.com):

Bin ich nicht. Nicht einmal im entferntesten. Ich bin ein Dummkopf. Weißt du, wie viele Subgifts ich auf meinem Kanal habe? […] Sage und schreibe 28.697 Subgifts […]. Und soll ich euch sagen, was das Schlimmste daran ist? Bis vor 2 Jahren habe ich das ganze Geld angesammelt. Und wisst ihr, wo ich das hab’ liegen lassen? Auf PayPal. Für 5 Jahre. Ich habe kein Investment gehabt, nicht einen Cent, kein Tageskonto. Gar nichts. Ich hatte mein ganzes Geld wie unterm Kopfkissen auf PayPal rumliegen. Und mein Steuerberater hat mich gefragt, und ich zitiere: „Giacomo, bist du beh… ?“ Und ich konnte nur mit ja antworten.

Immerhin lässt sich aus dieser Aussage auch schließen, dass Metashi mit seinen Einnahmen seit 2 Jahren anders umgeht.

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Einer der Gewinner UND Verlierer von Sauercrowd

Was muss ich zu Metashi wissen? Metashi heißt eigentlich Giacomo Emilio Escobar Gaviria und ist für seine direkte, teils ungehobelte Art bekannt. Sein Hauptthema auf dem Kanal ist seit jeher World of Warcraft. Daher war es für den Streamer dieses Jahr auch etwas ganz Besonderes, einer der Organisatoren, Antreiber und Gildenleiter von Sauercrowd sein zu dürfen.

Das Streamer-Event in WoW Classic Hardcore schuf über Monate enorm viel Aufmerksamkeit, lockte viele neue Spieler in die World of Warcraft und ist sicherlich einer der Gründe für die stark steigende Follower-Zahl von Metashi. Dadurch mauserte er sich zu einem der 10 großen Gewinner des Sauercrowd-Events.

Gleichzeitig ist Metashi der einzige Streamer, der auch auf unserer Liste der Verlierer des Sauercrowd-Events gelandet ist. Der Grund: Mit einer unbedachten Aussage hatte er zeitweise enorm viel Unruhe in das Sauercrowd-Projekt gebracht. Durch seine Entschuldigung vor versammelter Mannschaft konnte er die Wogen jedoch glätten. Dennoch hat ihm die Aktion Sympathien gekostet. Hier die komplette Liste: 10 Verlierer von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hätte es in WoW Classic Hardcore besser laufen können