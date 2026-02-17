Merz fordert von den Deutschen mehr Arbeit, doch einige arbeiten schon bis zu 80 Stunden pro Woche

LifestyleNews
2 Min. Benedikt Schlotmann 1 Kommentar Lesezeichen
Merz fordert von den Deutschen mehr Arbeit, doch einige arbeiten schon bis zu 80 Stunden pro Woche

Die deutsche Politik fordert mehr Arbeit von den Deutschen. Doch viele arbeiten schon deutlich mehr als sie offiziell müssten.

Geht es nach der deutschen Politik, arbeiten die Deutschen zu wenig. Schon länger gibt es verschiedene Forderungen: Von Abschaffung der Teilzeit bis zu zusätzlichen Arbeitsstunden wird über verschiedene Optionen diskutiert.

So erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), er hätte gerne weniger Krankentage und forderte (via tagesschau.de):

Mit Work-Life-Balance und Viertagewoche lässt sich der Wohlstand unseres Landes so nicht erhalten. Wir müssen mehr arbeiten.

Doch viele Menschen in Deutschland arbeiten bereits deutlich mehr. Und einige sogar doppelt so viel als sie offiziell müssten.

„Wir haben ein Monster geschaffen“ – Ein spanisches Model verdient bis zu 10.000 Euro im Monat, dabei ist sie nicht echt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Falls ihr noch ein Steam Deck wollt, dann solltet ihr euch beeilen Steam erfüllt wichtigen Wunsch der Spieler: Ihr könnt jetzt endlich zugeben, wenn ihr miese PC-Hardware habt Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Die Katze eines Nutzers belagert seinen Gaming-PC so hartnäckig, dass er ihn umbauen muss Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Deutschland setzt auf eine simple Idee, um eines der Probleme der erneuerbaren Energien zu lösen: einen See mit Sonnenpanelen zu bedecken Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt Techniker rettet eine Grafikkarte, die aussieht, als hätte der Hulk sie in die Finger bekommen Merz fordert von den Deutschen mehr Arbeit, doch einige Arbeiten schon bis zu 80 Stunden pro Woche Twitch-Streamerin nutzt Technik aus der Medizin, um ihr Gleichgewicht zu „hacken“, macht Rennspiele realistischer Ein Experte behauptet: Die PS5 hat ein großes Problem mit ihrer Kühlung und es könnte fast jeden Spieler treffen

In Deutschland arbeiten viele Personen mehr als 40 Stunden pro Woche

Wie sieht die Situation aus? Viele Personen in Deutschland arbeiten bereits länger als die 40 Stunden, die derzeit offiziell vorgeschrieben sind: Laut statistischem Bundesamt, welches die Zahlen auswertet, gaben 2025 etwa 7,2 % der Vollzeiterwerbstätigen an, gewöhnlich mehr als 48 Stunden pro Woche zu arbeiten.

Die langen Arbeitszeiten betreffen vor allem Selbstständige (36 %) Landwirtschaftliche Fachkräfte (25,1 %) und Erwerbstätige in akademischen Berufen (9,7 %)

Dass die Deutschen im Schnitt weniger als der EU-Schnitt arbeiten, liegt vor allem an einer Tatsache: In Deutschland arbeiten viele Personen in Teilzeit und das drückt die Gesamtarbeitszeit. Das geht aus einem Bericht der Tagesschau hervor: Knapp 30 % der hiesigen Arbeitnehmer ist in Teilzeit tätig. Und genau diese Arbeitszeiten, die oft zwischen 20 und 30 Stunden pro Woche betragen, senken dann den Schnitt im Vergleich zu anderen Ländern, wo Teilzeit kaum bis gar keine Rolle spielt.

Wer arbeitet denn 80 Stunden? Der Bayerische Rundfunk hatte eine Bäckerin interviewt, die jede Woche etwa 80 Stunden arbeitet, und zwar 14 Stunden am Tag. 4 Tage die Woche arbeitet sie in ihrer Bäckerei, 2 Tage in einer Bar, wo sie Cocktails mixt. Einen Tag, den Sonntag, hat sie frei und kann sich von der Arbeit erholen. Personen wie die Bäckerin können über die Forderungen nach mehr Arbeit nur müde lächeln, denn sie tun bereits deutlich mehr.

Mehr zum Thema
1
Chinesischer Roboter erzeugt Hitze und bewegt sich wie ein Mensch, doch der Preis zeigt: Ist nur was für Reiche
von Johanna
2
Weil RAM unbezahlbar ist, senkt ein Entwickler die Systemanforderungen für sein neues Spiel auf Steam
von Benedikt Schlotmann
3
Crimson Desert Systemanforderungen: Ihr braucht keine schnelle Grafikkarte, jedoch jede Menge Platz
von Benedikt Schlotmann

Sam Altman, Gründer von OpenAI und Hauptentwickler von ChatGPT erklärt, dass 34 Berufe durch KI nie ersetzt werden könnten. Wenig überraschend sind das vor allem physische Jobs. Die Bäckerin muss sich um ihren Job daher in Zukunft vermutlich keine Sorgen machen: Der Erfinder der KI ChatGPT verrät, welche 34 Berufe eine KI niemals ersetzen kann

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
1
Gefällt mir!
1
Kommentieren

Die Community von D&D stößt auf die verstörendste Miniatur, die sie jemals gesehen hat und verliebt sich sofort in das „abscheuliche“ Ding

Space Marine und lackierte Nägel

Warhammer-Community stellt fest: Wer Minis bemalen kann, kann das auch bei allem anderen – und andersrum

Titelbild Benedikt und Klemmbausteine

Ich baue seit über 20 Jahren mit LEGO: Aber diese 6 Alternativen finde ich sogar noch besser

Relaxo Warhammer Titelbild

Ich habe einen Miniatur-Neuling gefragt, wie er nach nur 4 Monaten schon einen so coolen Warhammer-Relaxo malen konnte

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Yoma
#1254687

“Mit Work-Life-Balance und Viertagewoche lässt sich der Wohlstand unseres Landes so nicht erhalten.”
Jedenfalls nicht der der Politiker.

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx