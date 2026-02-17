Merz fordert von den Deutschen mehr Arbeit, doch einige arbeiten schon bis zu 80 Stunden pro Woche

Die deutsche Politik fordert mehr Arbeit von den Deutschen. Doch viele arbeiten schon deutlich mehr als sie offiziell müssten.

Geht es nach der deutschen Politik, arbeiten die Deutschen zu wenig. Schon länger gibt es verschiedene Forderungen: Von Abschaffung der Teilzeit bis zu zusätzlichen Arbeitsstunden wird über verschiedene Optionen diskutiert.

So erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), er hätte gerne weniger Krankentage und forderte (via tagesschau.de):

Mit Work-Life-Balance und Viertagewoche lässt sich der Wohlstand unseres Landes so nicht erhalten. Wir müssen mehr arbeiten.

Doch viele Menschen in Deutschland arbeiten bereits deutlich mehr. Und einige sogar doppelt so viel als sie offiziell müssten.

In Deutschland arbeiten viele Personen mehr als 40 Stunden pro Woche

Wie sieht die Situation aus? Viele Personen in Deutschland arbeiten bereits länger als die 40 Stunden, die derzeit offiziell vorgeschrieben sind: Laut statistischem Bundesamt, welches die Zahlen auswertet, gaben 2025 etwa 7,2 % der Vollzeiterwerbstätigen an, gewöhnlich mehr als 48 Stunden pro Woche zu arbeiten.

Die langen Arbeitszeiten betreffen vor allem Selbstständige (36 %) Landwirtschaftliche Fachkräfte (25,1 %) und Erwerbstätige in akademischen Berufen (9,7 %)

Dass die Deutschen im Schnitt weniger als der EU-Schnitt arbeiten, liegt vor allem an einer Tatsache: In Deutschland arbeiten viele Personen in Teilzeit und das drückt die Gesamtarbeitszeit. Das geht aus einem Bericht der Tagesschau hervor: Knapp 30 % der hiesigen Arbeitnehmer ist in Teilzeit tätig. Und genau diese Arbeitszeiten, die oft zwischen 20 und 30 Stunden pro Woche betragen, senken dann den Schnitt im Vergleich zu anderen Ländern, wo Teilzeit kaum bis gar keine Rolle spielt.

Wer arbeitet denn 80 Stunden? Der Bayerische Rundfunk hatte eine Bäckerin interviewt, die jede Woche etwa 80 Stunden arbeitet, und zwar 14 Stunden am Tag. 4 Tage die Woche arbeitet sie in ihrer Bäckerei, 2 Tage in einer Bar, wo sie Cocktails mixt. Einen Tag, den Sonntag, hat sie frei und kann sich von der Arbeit erholen. Personen wie die Bäckerin können über die Forderungen nach mehr Arbeit nur müde lächeln, denn sie tun bereits deutlich mehr.

