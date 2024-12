Das erste MMORPG wurde vor fast 30 Jahren veröffentlicht und ist auch heute noch kostenlos spielbar

Auch wenn Meridian 59 wohl nicht zu den beliebtesten MMORPGs gehört, verdankt das Genre diesem Spiel wohl überhaupt seine heutige Existenz. Wenn ihr gerne MMORPGs spielt, dann macht doch bei unserer Umfrage mit: In welchem MMORPG habt ihr 2024 am meisten Zeit verbracht?

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht Looten und Craften, um im Kampf eine Chance zu haben

5 geheime Orte in World of Warcraft, an denen ihr noch nie wart

WoW hat endlich eine Lösung für all das, was im Raid immer so nervt

Warum der Loot so bunt ist, erfahrt ihr in diesem Video:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to