Sony setzt auf der PS5 auf ein exklusives Rennspiel, doch gerade dominiert ein Racing-Game der Xbox die Konsole

Während Sony immer noch stark auf Exklusivtitel setzt, bringt Microsoft seine Spiele gerne auch auf die PS5 – und das mit Erfolg. Derzeit dominiert ein Rennspiel von Xbox die Konsole, obwohl Sony hier selbst Konkurrenz hätte.

Was ist das für ein Spiel? Gemeint ist Forza Horizon 5. Das Rennspiel von Playground Games erschien ursprünglich am 9. November 2021 auf PC (Microsoft Store und Steam), Xbox One und Xbox Series X|S. Außerdem ist es im Game Pass enthalten.

Am 29. April 2025 folgte der Release auf PS5. Einen neuen Trailer dazu seht ihr hier:

Forza rast auf Platz 1 der heruntergeladenen PS5-Spiele

Wie kommt Forza auf der Konsole an? Auf der PS5 konkurriert das Spiel in der Theorie mit dem 2022 erschienen Gran Turismo 7. Die Rennspiel-Reihe von Sony ist exklusiv auf der PlayStation beheimatet. Dem Erfolg eines Forza scheint dieser Umstand allerdings keinen Abbruch getan zu haben.

Wie der PlayStation.Blog berichtet, gehörte das Game im vergangenen April zu den am häufigsten heruntergeladenen Spielen auf der PS5. In den USA und Kanada schaffte es das Spiel auf Platz 3, in Europa sogar auf Platz 1.

Was macht Forza Horizon 5 so gut? Das Spiel bietet eine Open World, die stark an die Landschaften Mexikos angelehnt ist. Mit wechselnden Jahreszeiten verändert sich die Spielwelt zudem dynamisch. Wetterereignisse wie Sand- oder Tropenstürme sorgen für einen zusätzlichen Kick beim Fahren.

Seit dem Release hat sich das Spiel ordentlich verbessert, wovon jetzt auch Spieler auf der PS5 profitieren. Die GamePro verbessert die Wertung des Spiels im Nachtest von 89 auf 90 Punkten. So sind inzwischen über 450 Fahrzeuge hinzugekommen und mit den Forza Realms auch einige Strecken erschienen, die sehr gut ankommen.

Die stärksten PS5-Spiele im April 2025 kamen damit von der Konkurrenz. Neben Forza landeten auch das Remaster von Oblivion und Minecraft in den Top 3 – alles Spiele aus dem Hause Xbox.

Microsofts Strategie, dass jede Plattform eine Xbox sein kann, scheint aufzugehen. Nur Sony will immer noch nicht so recht auf seine Exklusivtitel verzichten. Mehr zu diesem Thema lest ihr in diesem Artikel auf MeinMMO: PS5-Spieler feiern das Ende des Konsolenkriegs, doch eine Fraktion geht leer aus