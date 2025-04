PS Plus Essential: Alle kostenlosen Spiele im Mai 2025 für PS4 und PS5 – Mit einem Shooter, der Doom und Warhammer mischt

Die Spiele für PS Plus Essential im Mai 2025 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibts im Mai 2025? Auch im Mai 2025 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt.

ARK: Survival Ascended (PS5)

Balatro (PS5 | PS4)

Warhammer 40.000: Boltgun (PS5 | PS4)

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar ab: 6. Mai 2025, gegen 12:00 Uhr

Alles Wichtige zu den kostenlosen Spielen von PS Plus Essential im Mai 2025

ARK: Survival Ascended (PS5)

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel der ARK-Macher ist eine Art Remaster von ARK: Survival Evolved. Ihr spielt also auf den beliebten Maps mit denselben (und teilweise neuen) Dinos und anderen Kreaturen, jedoch im Mantel der Unreal Engine 5. Das heißt, Fans vom Vorgänger ARK: Survival Evolved können vor allem eine bessere und detailreichere Grafik erwarten.

Ein großer Unterschied zu Evolved ist zudem der Mod-Support für die Konsolen. Fans können jetzt also auch auf PS5 und Xbox verschiedene Inhalte wie Maps, Strukturen und Kreaturen nutzen, die von der Community erstellt wurden. Das ist in ARK: Survival Evolved nur auf dem PC möglich.

Balatro (PS5 | PS4)

Was ist das für ein Spiel? Bei Balatro handelt es sich um ein Poker-Roguelike. Ihr nutzt verschiedene Karten und Joker aus, um gegen immer stärker werdende Gegner anzutreten. Diese Gegner besiegt ihr, indem ihr verschiedene Poker-Hände legt und dadurch Punkte erzielt.

Das Spannendste sind dabei die unzähligen Kombos, die ihr mit verschiedenen Effekt- sowie Joker-Karten erzeugen könnt. So kann mit den richtigen Jokern ein einfaches Paar mehr Punkte erzielen als ein Royal Flush.

Balatro wird von Spielern wegen seines hohen Wiederspielwertes gefeiert und das Gute dabei ist, dass durch verschiedene Kooperationen stetig neue Karten dazustoßen, die ihr sammeln könnt.

Warhammer 40.000: Boltgun (PS5 | PS4)

Was ist das für ein Spiel? In Warhammer 40.000: Boltgun geht es vor allem ums Ballern und das im Grafik-Stil des alten Dooms. Im Spielverlauf stehen euch verschiedene Waffen aus dem Warhammer-Universum zur Verfügung, mit denen ihr eure Gegner bluten lasst.

Wem die Pixelgrafik nicht stört, sollte zugreifen, es lohnt sich vor allem, wenn ihr Lust habt, einfach Dampf abzulassen und Monster umzunieten.

Was müsst ihr sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, benötigt ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5.

