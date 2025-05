PS5-Spieler feiern das Ende des Konsolenkriegs, doch eine Fraktion geht leer aus

Ein alter Klassiker der Xbox soll noch dieses Jahr für die PS5 erscheinen und das mit frischem Anstrich. Viele Fans können es kaum erwarten und freuen sich auf das Ende des Konsolenkriegs, bis auf eine Fraktion.

Welches Spiel ist gemeint? Gears of War ist einer der bekanntesten Exklusiv-Titel der Xbox. Nun hat der Publisher den Release von Gears of War: Reloaded vorgestellt – einem Remaster des ersten Titels, das am 26. August 2025 erscheinen soll.

Das Spiel soll für Xbox, PC und PS5 veröffentlicht werden und euch zu den Anfängen der Reihe bringen. Ihr profitiert dabei von einer 4K-Auflösung, bis zu 120 FPS sowie Cross-Progression und Cross-Play.

Für viele PlayStation-Fans ist das ein Grund zum Feiern, denn vor 19 Jahren hätte nie jemand gedacht, dass man diesen Exklusivtitel je zocken könnte ohne eine Xbox. Einige Spieler betonen erneut das Ende des Konsolenkriegs und obwohl das ein Grund zur Freude ist, sind es vor allem die Xbox-Spieler, die finster dreinblicken.

Ende des Konsolenkriegs, aber nicht für jeden!

Worüber beschweren sich Spieler? Während die PlayStation-Fans jubeln, macht sich Unmut bei den Xbox-Spielern breit. Für sie läuft der Konsolenkrieg noch, denn während PlayStation einige Exklusiv-Titel schon herausgerückt hat und sie auf Steam verkauft, hat Xbox nichts davon – sie gehen immer noch leer aus.

Viele Fans wünschen sich aber richtige Klassiker wie God of War 1-3, die sie damals zu der Zeit der PS3 verpasst haben, doch da Sony immer noch an sein striktes Monopol festhält, wird daraus nichts. Folgende Stimmen lassen sich auf X.com bezüglich des Konsolenkriegs vernehmen:

„Es ist noch nicht vorbei, wenn Sony anfängt, PlayStation-Spiele auf die Xbox zu portieren.“ – Xbox Joker

„Erst, wenn die Xbox God of War bekommt.“ – MisterNegative

„’vorbei’, aber der Rest der ‚Fans‘ sagt, dass die Xbox die PS-Spiele nicht verdient hat.“ – Alan Somma

Wann kommen Exklusiv-Titel von PlayStation auf die Xbox? Zu diesem Thema gibt es leider keine offiziellen Angaben von Sony, ob und wann das Monopol von PlayStation aufgegeben wird. Xbox-Fans müssen sich also weiterhin gedulden und hoffen, dass PlayStation irgendwann seine Exklusiv-Titel auch auf Xbox bringt.