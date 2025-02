Es ist offiziell, der Konsolenkrieg ist vorbei: Phil Spencer gibt angesichts der PS5 zu, dass die Xbox das Handtuch wirft

Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

„Es gibt Leute – sei es, dass ihre Bibliotheken auf PlayStation oder Nintendo sind, sei es, dass sie den Controller besser finden, sei es, dass sie einfach die Spiele mögen, die es dort gibt – und ich will mir das nicht ansehen und sagen: ‘Nun, es gibt keine Möglichkeit, dass wir dort ein Geschäft aufbauen können, dort Fans für unser Franchise finden’. Ich versuche nicht mehr, sie alle auf die Xbox zu verlagern. […] Wir haben alle so viel in unsere Spiele investiert, dass wir es einfach mehr Leuten ermöglichen sollten, sie zu spielen.“

Der Konsolenkrieg zwischen Xbox und PlayStation ist wahrscheinlich genauso alt wie die Konsolen selbst. Seit Jahren liefern sich Sony und Microsoft einen unerbittlichen Kampf um die Gamer und auch diese zeigen sich gerne bereitwillig, ihre liebste Plattform in regen Diskussionen zu verteidigen. Jetzt hat allerdings der Chef von Xbox dem Konsolenkrieg in gewisser Weise ein Ende bereitet.

