Microsoft kündigt aus Versehen Steam für Xbox an, löscht den Beweis, doch das Internet vergisst nichts

Mit kommenden Updates und Produkten möchte Microsoft das Beste aus Xbox und Windows zusammenführen. Wie weit dieser Plan geht, könnte jetzt ein kurzzeitig veröffentlichtes Bild verraten haben, auf dem unter anderem Steam zu sehen war.

Was ist das für ein Bild? In einem neuen Blogpost auf microsoft.com zur aktuell laufenden Game Developers Conference 2025 (kurz: GDC) verrät Leo Olebe, seines Zeichens VP of Global Partnerships bei Xbox, wie man in Zukunft Milliarden neue Spieler in den Xbox-Kosmos bekommen möchte.

Das Spannende: In der ersten Version des Artikels war ein Bild mit der neuen Xbox-Benutzeroberfläche zu sehen, über die ihr auf dem Fernseher, Tablet oder Handheld all eure Spiele ansteuern könnt. Sichtbar war dabei auch ein Reiter für Steam. Könnte es erstmals einen Zugang zu eurer Steam-Bibliothek im Xbox-Kosmos geben?

Zeitnah nach Veröffentlichung des Artikels kontaktierte Journalist Tom Warren von The Verge einen Microsoft-Kontakt, um genau das zu checken. Die Reaktion von Team Xbox: Das Bild wurde sofort offline genommen. Das Internet vergisst jedoch nichts. Ihr könnt das Original beispielsweise auf theverge.com anschauen.

Steam via Xbox

War das ein Fehler oder eine zu frühe Ankündigung? Der gut vernetzte Tom Warren berichtet in seinem Artikel weiter, dass er mit mehreren Quellen innerhalb von Microsoft gesprochen habe, und die erklärten, dass es tatsächlich der Plan sei, sich über die neue Xbox-App alle installierten PC-Spiele anzeigen zu lassen. Dabei spiele es keine Rolle, ob diese zu Steam oder zum Epic Games Store gehören.

Dazu passt eine frühere Aussage von Xbox-Chef Phil Spencer, der angedeutet hatte, PC-Vertriebsplattformen wie Epic Games Store irgendwann auf Xbox-Konsolen bringen zu wollen (via theverge.com).

Die Quellen von Tom Warren sollen aber auch berichten, dass sich die neue Xbox-App noch in einem recht frühen Stadium befinden würde und sich noch vieles ändern könne. Einen inhaltlichen Kommentar zu dem Vorfall gab’s von Microsoft bislang übrigens noch nicht. Dass Microsoft an einem Konkurrenzprodukt zum erfolgreichen Steam Deck arbeitet, ist übrigens bereits seit November 2024 klar. Phil Spencer bestätigt: Es wird einen Xbox-Handheld geben und es wird bereits dran gearbeitet