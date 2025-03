Bill Gates gesteht, dass ein Brief seines Vaters das Erfolgsgeheimnis von Microsoft enthält

Bill Gates, Mitbegründer von Microsoft, zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Doch unter all seinen Besitztümern sticht ein Gegenstand hervor, der für ihn von unschätzbarem Wert ist: ein handgeschriebener Brief seines Vaters.

Was steht in dem Brief? Zum 50. Geburtstag von Bill Gates verfasste sein Vater, William H. Gates Sr., einen persönlichen Brief an seinen Sohn. In diesem persönlichen Schreiben ermutigte er seinen Sohn, die eigene Neugier stets zu bewahren, und betonte die unglaubliche Erfahrung, Vater zu sein.

Dieses einfache Prinzip der ständigen Neugierde prägte nicht nur Gates’ Herangehensweise an Herausforderungen, sondern war auch ein Schlüsselfaktor für den Aufstieg von Microsoft zu einem globalen Technologieriesen.

Jahre später, kurz nach dem Tod seines Vaters im September 2020, erinnerte sich Bill Gates in einem bewegenden Beitrag auf seinem Blog GatesNotes an diesen Brief. Er schrieb, dass ihn die Worte seines Vaters weiterhin begleiten und ihn täglich inspirieren – sowohl in seiner Arbeit als auch in seinem Privatleben.

Der Vater als wichtigster Lehrmeister

Welche Rolle spielte sein Vater beim Erfolg von Microsoft? William H. Gates Sr. war laut Bill Gates nicht nur ein unterstützender Vater, sondern auch ein angesehener Anwalt. In den frühen Jahren von Microsoft stand er seinem Sohn mit rechtlichem Rat zur Seite und half dabei, die juristischen und geschäftlichen Herausforderungen beim Aufbau von Microsoft zu meistern.

In seinem ganz persönlichen Nachruf an seinen Vater erklärte Gates, dass dessen Einfluss weit über private Ratschläge hinausging: Er war eine moralische Instanz und half ihm in schwierigen Lebensphasen – im Beruflichen wie auch im Privaten.

Warum ist dieser Brief so bedeutend für Bill Gates? In einer Welt, in der materieller Reichtum oft im Vordergrund steht, erinnert der Brief daran, was wirklich zählt: die Erfahrungen, Ratschläge und die Liebe seiner Familie sowie von Freundinnen und Freunden.

Für Bill Gates symbolisieren die geschriebenen Worte seines Vaters also nicht nur eine einfache Erinnerung, sondern auch die Prinzipien, die seinen individuellen Weg und den Erfolg von Microsoft maßgeblich beeinflussten.

Wie beeinflusste der Brief seine Karriere und sein Leben? Der Brief seines Vaters bleibt für Bill Gates gewiss eine Quelle der Inspiration. Auch wenn sich Bill Gates heute aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat, bleibt seine Neugier der Antrieb für sein Engagement in neuen (vor allem sozialen) Bereichen. Gemeinsam mit seiner Frau Melinda gründete er die Gates Foundation, die sich weltweit für Gesundheitsförderung, Bildung und Armutsbekämpfung einsetzt (via GatesFoundation).

Bill Gates verdankt seinem Vater viele wertvolle Lebenslektionen – wenn es jedoch um Erfolg geht, spielt auch die richtige Denkweise eine entscheidende Rolle. In Bewerbungsgesprächen gibt es laut ihm eine besonders knifflige Frage, die Bewerber ins Straucheln bringt: Bill Gates erklärt, wie man die schwierigste Frage in einem Bewerbungsgespräch beantwortet