Ein neues MMO für die PS5 bietet euch 8 verschiedene Klassen und Kämpfe wie in Genshin Impact

Auf PS5 erscheint Ende Mai ein neues MMO: Crystal of Atlan. Das Game in Anime-Optik startet mit 8 verschiedenen Klassen und lässt die Spieler Gegner in der Luft vermöbeln – ganz ähnlich wie in Genshin Impact.

Was ist das für ein Spiel? Crystal of Atlan ist ein MMO in Cell-Shading-Anime-Optik von Nuverse Limited, einer Tochterfirma der Tiktok-Besitzer ByteDance. In der Basis-Version ist es Free-to-Play und erscheint schon am 28. Mai 2025 für PS5 (via Playstation Store), via Apple- und Google-Play-Store. Eine PC Version ist ebenfalls angekündigt. Diese kann jedoch noch nicht vorbestellt werden. Für Mobile sind Vorregistrierungen möglich.

Schauplatz des MMOs ist eine Steampunk-Welt mit Magie-Elementen, wegen der die Entwickler das Game als Magic Punk bezeichnen. Der eigene Charakter ist Mitglied der Thornbird-Abenteurergilde und soll dabei helfen, die Geheimnisse des wichtigen Kristalls von Atlan zu lüften.

Neben den MMO-Inhalten soll das Game übrigens auch Inhalte für Einzelspieler bieten. Mit dabei sind unter anderem Anime-mäßige Cutscenes und Solo-Inhalte. Wenn ihr einen ersten Eindruck vom Game haben wollt, könnt ihr euch hier einen Trailer dazu ansehen:

Mit 8 Klassen in die Luftkämpfe wie bei Genshin Impact

Was für Klassen gibt es? Insgesamt gibt es vier Hauptklassen in Crystal of Atlan, die in acht Unterklassen spezialisiert werden. Hier ein Überblick:

Swordsman (Schwertkämpfer) Kann zum Berserker oder zur Magiblade (Magieklinge) weiter entwickelt werden

Musketeer (Schütze) Kann zum Bounty Hunter (Kopfgeldjäger) oder Gunner (Kanonier) werden

Puppeteer (Marionettenmeister) Kann zum Scytheguard (Sensenwächter) oder zur Blademaiden (Klingenmaid) spezialisiert werden

Magister Wird zum Elementalist (Elementarmagier) oder zum Warlock (Hexer)



Das Kampfsystem soll nach Angaben der Entwickler dem von Genshin Impact oder auch Devil May Cry ähneln. Besonders sei dabei, dass Gegner in die Luft geschleudert und dort weiter vermöbelt werden können. Ganz ähnlich wie in den beiden genannten Titeln.

Was wissen wir zum Release? Konkret erscheinen soll Crystal of Atlan am 28. Mai 2025 für PS5 sowie Mobile. Zwar ist das Game Free-to-Play, für PS5 können dennoch zwei verschiedene Bundel vorbestellt werden. Pack I kostet 9,99 €, während Pack II für 19,99 € über die virtuelle Ladentheke geht.

Beide Pre-Order-Bundel beinhalten In-Game-Items für einen einfacheren Start ins Spiel, sobald es dann live geht. Sie werden aber explizit nicht benötigt, um das Spiel zum Release zocken zu können.

Crystal of Atlan wird von einem Unternehmen entwickelt, das in Singapur und Hongkong sitzt. Fans von Star Craft können sich demnächst auch über ein neues Game zu ihrem Franchise freuen – ebenfalls aus Asien. Der südkoreanische Entwickler Nexon hat sich scheinbar die Rechte an der IP gesichert: Ein neues Spiel zu Starcraft kommt von einem der größten Entwickler von MMORPGs, aber nicht von Blizzard