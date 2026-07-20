Season 4 von Battlefield 6 angespielt: Die neue Map ist wunderschön und riesig, aber ich habe Angst davor, wie ihr sie spielen werdet

MeinMMO-Redakteur Dariusz hat Season 4 von Battlefield 6 angespielt und ist ein großer Fan der neuen Map, aber wie toll sich die Karte spielt, hängt auch von euch ab.

Am morgigen 21. Juli startet Season 4 von Battlefield 6. Das große Thema des Updates ist Naval Warfare, also Kriegsführung zur See. Passend dazu bringt EA eine neue Map mit viel Wasserfläche, Booten und natürlich ein paar neuen Knarren.

Ich habe Season 4 bereits vorab in Online-Matches mit Content-Creatorn und Journalisten über mehrere Stunden angespielt und mir so eine erste Meinung zu den neuen Inhalten bilden können. Mein vorläufiges Fazit: Season 4 ist SEHR vielversprechend, aber ich habe auch Bedenken.

Video starten Battlefield 6 zeigt Season 4 im Trailer Autoplay

Wunderschön, weitläufig und … waghalsig?

Zunächst möchte ich über das Wichtigste sprechen, das Highlight von Season 4: die neue Map Tsuru Reef, die ENDLICH Naval-Warfare zu Battlefield 6 bringt. Die neue Karte ist wirklich wunderschön und grafisch beeindruckend.

Tsuru Reef ist ein tropisches Archipel, bestehend aus mehreren kleinen Inseln mit Bergen, steilen Klippen und einem Luxusresort. Wir sehen ein tolles blaues Meer, super Wetter und eine saftig grüne Landschaft. Und obwohl die Karte eine klare Designsprache spricht, gibt es auch deutliche Unterscheidungen zwischen den einzelnen Inseln. Auf der einen überwiegen militärische Befestigungen, auf der anderen ist ein kleiner Wohnort mit hübschen Häuschen, Deko-Blumen und schmalen Wegen. Das Hauptgebäude des ansässigen Hotels hat wiederum eine eigene Flagge bekommen und ist mit mehreren Stockwerken sowie einem begehbaren Dach eingerichtet.

Im Test mit den Content-Creatorn und Journalisten hat sich die Map zudem sehr gut gespielt. Von den komplett neuen Karten, die seit Release ins Spiel kamen, hat mir hier das Spielgefühl am besten gefallen.

Es gab verschiedene Knotenpunkte, an denen viel Action war und zahlreiche Infanteristen sowie Fahrzeuge um die Vorherrschaft der Flagge kämpften. Es gab aber auch die Möglichkeit, mal ein paar Sekunden durchzuatmen. Da die Map relativ groß ist, stürmt ihr nicht von einem Gefecht ins nächste und seid durchgängig unter Strom, sondern habt auch mal einen vergleichsweise „ruhigen“ Fußweg.

Es ist möglich, von der einen Flagge zur nächsten zu laufen und dabei etwas Luft zu holen.

Das führt dazu, dass ein vollständiges Match weniger ermüdend ist und ich nicht so schnell eine Pause machen möchte – ein Spielgefühl, das vielen Release-Karten gänzlich fehlte.

Einzig die Beschaffenheit der Map macht mir noch etwas Sorgen. Wollt ihr auf eine andere Insel, erreicht ihr sie über eine Brücke – oder eben indem ihr durch das Wasser stapft oder schwimmt. Im Wasser seid ihr eingeschränkt und dem Highground schutzlos ausgesetzt. Auf der Brücke habt ihr schlichtweg keine Deckung vor Scharfschützen oder Fahrzeugen. Insgesamt gibt es viele Erhöhungen, mit denen ihr weit in die Ferne blicken könnt.

Die wichtigste Position der Karte wird wahrscheinlich die Insel im Map-Zentrum sein. Diese hat einen recht hohen Berg mit tollem Blick auf … eigentlich alle anderen Inseln. Die schöne Aussicht vom Berg aus ist die eine Sache, die ständige Gefahr durch Scharfschützen die andere.

Im Test campten nur vereinzelte Leute über längere Zeit auf den Bergen oder an den Klippen. Dennoch habe ich hier schon gemerkt, dass ein guter Scharfschütze das Rotieren zwischen den Inseln stark einschränken kann. Das ist auch gut so, denn es schließlich die Aufgabe der Scharfschützen, kann aber auch schnell Überhand gewinnen.

Wenn eine ganze Lobby nur auf den Hügeln sitzt und sniped, geht der Spaß verloren, wie Liberation Peak schon in der Beta von Battlefield 6 eindrucksvoll zeigte. Ich habe wirklich Angst davor, dass Tsuru Reef zum Start von Season 4 fast ausschließlich aus Scharfschützen und Fahrzeugen besteht und mobile Infanteristen lediglich als Kanonenfutter dienen.

Im Vorabtest war das nicht der Fall und die Karte spielte sich wirklich gut, aber in den vergangenen Vorabtests spielten sich auch Maps wie Liberation Peak und Neu Sobek City hervorragend. Während viele Content-Creator sehr aggressiv spielen und die Flaggen pushen, sind einige Journalisten eher verhalten und testen die neuen Inhalte – so wirkt es zumindest meiner Beobachtung nach.

Im Live-Game gibt es aber immer Matches, in denen die Extreme herrschen. Eine reine Sniper-Lobby könnte das Spielgefühl und den Flow der Map komplett ruinieren – doch diese „Kritik“ ist aktuell rein spekulativ. Eine finale Bewertung ist also erst möglich, wenn die Season offiziell gestartet ist.

Insgesamt freue ich mich aber sehr, dass wir nun endlich eine Map mit Naval Warfare in Battlefield 6 haben.

Eine starke Waffen-Auswahl für Shooter-Fans

Mit dem Start von Season 4 bekommen wir drei neue Waffen, die ich als langjähriger Shooter-Spieler allesamt interessant finde. Das EF88 ist ein australisches Bullpup-Gewehr, das auf der Steyr AUG basiert. Da wir noch keine AUG in Battlefield 6 haben, freut es mich sehr, jetzt zumindest eine Art nahen Verwandten spielen zu können.

Der neue Karabiner BREN 3 erwies sich zudem als solide Wahl für mittlere Distanz. Beim Anspielen ist mir nichts besonders Positives oder Negatives aufgefallen. Am meisten freue ich mich demnach auf das VSSM. Das ist quasi ein Battlefield-Mix aus dem AS VAL und der VSS Vintorez. Das VSSM ist dementsprechend eine DMR, die ihr über einen Aufsatz zu einem vollautomatischen Sturmgewehr mit einer 800er-Feuerrate umbauen könnt. Nach dem Umbau ist es dann prinzipiell die AS VAL.

Im Test habe ich das VSSM von allen neuen Waffen am längsten gespielt. Da ich einen aggressiven Spielstil und Waffen mit hoher Feuerrate bevorzuge, hat mir der vollautomatische Bausatz viel Spaß gemacht. Auf größere Entfernung werdet ihr mit dem vollautomatischen VSSM zwar eher mäßigen Erfolg haben, aber auf kurze bis mittlere Distanzen ist es eine echte Macht.

Was sagt ihr zu den Inhalten von Season 4? Habt ihr Bock, mal wieder in Battlefield 6 reinzuschauen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Falls ihr euch nochmal eine zusammenfassende Übersicht zu den neuen Inhalten von Season 4 verschaffen wollt, schaut in diesem Artikel vorbei. Da seht ihr alles, was mit Phase 1 kommt, aber auch, was die übrigen Phasen bringen: Battlefield 6 verrät, was das große Naval-Warfare-Update von Season 4 zu bieten hat – Alles, was ihr wissen müsst, in 2 Minuten