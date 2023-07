Mein Lieblingsspiel 2021 gibt’s jetzt für 16 € auf Steam – Ich hab es 200 Stunden gespielt und bin nicht mal annähernd durch

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Das wahre Highlight für mich sind aber die Monster, die man jagt. Viele der Gegner in Monster Hunter Rise basieren auf Kreatuen der japanischen Mythologie. Ein Kappa, ein Oni-Dämon oder auch ein Geister-Schirm finden sich in den Monstern wieder. Diese sind immer hervorragend designt, und durch ihre Angriffe wird ihre Persönlichkeit deutlich.

Durch den Wirebug, der in diesem Teil hinzugefügt wurde, ist das Movement im Kampf so dynamisch wie noch nie. Mit einem Greifhaken um den Gegner herumzuschwirren, ist einfach befriedigend. Der neue Begleiter in Form eines Hundes ist dabei das Sahnehäubchen und ermöglicht, schnelles Erkunden und Bewegen in den verschiedenen Maps.

Warum ist Monster Hunter Rise so gut? Das Spiel hat viele Punkte, die es für mich so gut macht. Allein die Waffenauswahl bietet großen Entfaltungsspielraum. 14 Waffenarten bieten alles für starken oder schnellen Nahkampf sowie auch Fernkampf-Optionen.

Jeder Kampf fühlt sich an, wie ein großer Bosskampf. Nach jedem Kampf kann man das Monster zerlegen oder fangen und erhält viele Ressourcen. Aus diesen Ressourcen kann man sich in der Basis, die als Hub dient, neue Waffen oder Rüstungsteile herstellen.

Was ist Monster Hunter Rise? Monster Hunter Rise ist der aktuellste Teil der Monster Hunter -Reihe aus dem Hause Capcom. Im Kern jagt man allein oder mit bis zu 3 Mitspielern große Monster in verschiedenen Missionen.

Der aktuelle Steam Summer Sale bietet eine Menge Angebote auf viele tolle Spiele. Auch eines meiner Lieblingsspiele 2021 ist im Angebot. Über 200 Stunden hab ich in Monster Hunter Rise versenkt und nicht mal annähernd alles erledigt. Warum es so toll ist und sich jede Sekunde lohnt, seht ihr hier.

