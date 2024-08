Das Multiplayer-Spiel Mecha Break hat auf Steam über 50.000 Spieler, die jetzt den bescheuerten Charakter-Editor entdecken

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die vergangenen Tage lief ein Playtest, der auf Steam bereits einen Höchstwert von 51.000 Spielern erreichte ( via SteamDB ). Dieser Test endete am 13. August.

Um welches Spiel geht es? Mecha-Break ist ein Multiplayer-Spiel, in dem jeder Spieler einen Mecha steuert. Das sind roboterähnliche Maschinen, die über unterschiedliche Ausstattung verfügen. Diese Maschinen nutzt ihr, um in PvEvP-Kämpfen die Oberhand zu behalten.

Mecha Break hatte in den vergangenen Tagen tausende Spieler auf Steam . Einige von ihnen, haben sich in dem kuriosen Charakter-Editor ausgetobt.

