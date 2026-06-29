Meccha Chameleon: Mods – Welche es gibt und wie ihr sie aktivieren könnt

Meccha Chameleon ist gerade der Indie-Hit auf Steam und viele fragen sich nun, ob und wie sie Mods installieren können. Wir zeigen euch die wichtigen Details.

Gibt es Mods? Ja, die gibt es, aber nicht im klassischen Sinne, wie man es bei Spielen wie Skyrim kennt. Bei den Mods für Meccha Chameleon geht es vorwiegend um neue Maps, die es zum Release nicht gibt. Fans aus der Community haben diese erstellt und veröffentlicht, um mehr Variationen zu bieten. Sind euch also die bereitgestellten Maps schon zu langweilig, könnt ihr so auf neue Karten zurückgreifen.

Video starten Meccha Chameleon revolutioniert das Versteck-Spiel auf Steam und zeigt wie das aussieht im Trailer Autoplay

Wie lade ich Mods herunter? Für Meccha Chameleon gibt es Mods derzeit nur im Steam-Workshop. Um darauf zuzugreifen, könnt ihr die „Maps“-Schaltfläche im Hauptmenü des Spiels anklicken. Diese führt euch direkt zum Steam-Workshop. Eine weitere Option ist es in eurer Bibliothek auf Meccha Chameleon zu interagieren und dann unter dem Banner des Spiels auf die Schaltfläche „Workshop“ zu klicken.

Seid ihr im Workshop angelangt, habt ihr nun eine große Auswahl an Maps, die ihr sogar mit Filtern besser durchstöbern könnt. Von Maps mit Minecraft-Design oder Karten aus Overwatch ist vieles dabei, was euch überzeugen kann. Habt ihr euch für eine Map entschieden, klickt ihr jetzt darauf, um auf die Map-Seite zu gelangen. Um die Map herunterzuladen, müsst ihr jetzt abschließend auf den „Abonnieren“-Button drücken.

Ist das erledigt, könnt ihr jetzt wieder ins Spiel zurückkehren und seht die neue Map in eurer Auswahl. Sollte dies nicht der Fall sein, könnt ihr Meccha Chameleon auch kurz neu starten damit die neuen Daten übernommen werden. Beachtet, dass vor allem Custom-Maps wie die vom Steam-Workshop oft keine Map-Vorschau besitzen, also das kleine Bild, was euch anzeigt, wie die Map aussieht. Lasst euch aber davon nicht irritieren, denn, wenn ihr die Maps auswählt, könnt ihr darin ganz normal eine Runde starten.

Das waren alle Informationen über Mods in Meccha Chameleon. Seid ihr ebenfalls auf den Hype-Zug aufgesprungen und habt euch das Spiel geholt oder schaut ihr lieber den Streamern bei ihren lustigen Runden zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Mehr zu Meccha Chameleon findet ihr hier: Solo Entwickler verkauft sein Spiel für 6,15 € auf Steam, wird innerhalb von einer Woche zum Millionär