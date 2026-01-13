Das letzte Spiel eines umstrittenen Entwicklers soll der Höhepunkt seines Lebenswerks werden, startet schon bald auf Steam

Der bekannte und hochumstrittene Entwickler Peter Molyneux arbeitet derzeit an dem Höhepunkt seines Lebenswerks, und jetzt ist klar, wie das aussehen soll und wann es auf Steam erscheint.

Um wen geht es? Peter Molyneux ist der Erfinder des Genres der Göttersimulationen wie Black & White. Außerdem ist er bekannt für die Fable-Reihe und gilt als Visionär, der die Gaming-Industrie mitgestaltet hat. Das tat er vor allem, indem er Risiken einging und statt auf Bewährtes lieber den Fokus auf neue Ideen und Innovationen setzte.

Doch der Entwickler ist auch umstritten. Molyneux hatte schon immer die Schwäche, seine Produkte besser anzupreisen, als sie am Ende wirklich waren. So galten die Titel „Curiosity: What’s Inside the Box“ und sein Projekt „Godus“ als Tiefpunkte seiner Karriere.

Jetzt wurde sein letztes Projekt im neuen Trailer präsentiert und zeigt dabei ganz genau, wessen Handschrift es trägt.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen Spiel sehen:

Eine würdige Göttersimulation

Was ist das für ein Spiel? Mit Masters of Albion soll das letzte Spiel von Peter Molyneux erneut zum richtigen Erfolg werden. Das Konzept klingt dabei durchdacht und ziemlich spannend. So schlüpft man wieder in die Rolle einer übermächtigen Gestalt, die einem Gott gleicht, und hilft den Menschen beim Aufbau einer Stadt.

Tagsüber müssen dafür Produkte selbst entworfen und hergestellt werden. So benötigt das Volk Nahrung, der Fürst neue Kleider und Waffen und Rüstungen wären auch gut. Das verdiente Geld darf dann wieder in die Infrastruktur der Stadt gesteckt werden, um diese im Baukastensystem zu erweitern.

Mit der Zeit schaltet man auch immer neue Produktteile, Blöcke zum Bauen von Häusern und magische Kräfte frei. So lässt sich die Stadt immer weiter aufrüsten und individualisieren.

Was passiert bei Nacht? Wenn die Sonne untergeht, sollten alle Arbeiten innerhalb der Stadtmauern sein, denn dann kommen die Bestien heraus. Zombies, Werwölfe und Trolle haben es auf die Bewohner der Stadt abgesehen.

Während Waffen und Rüstungen zwar eine gute Investition darstellen, helfen die magischen Fähigkeiten einer Gottheit um einiges mehr, um sich gegen die Feinde zur Wehr zu setzen. Mit der Zeit werden die Feinde jedoch auch stärker und auch die Stadt muss sich neue Tricks wie bewaffnete Geschütztürme mit besonderer Munition ausdenken.

Besser als die normalen Bürger verteidigen die Helden die Stadt. Als Spieler darf man das Aussehen der Helden selbst anpassen und auch ihre Waffen und Rüstungen müssen selbst erfunden und gebaut werden.

Natürlich darf man als Gottheit auch immer in die Rolle der Bewohner der Stadt schlüpfen, um mit ihnen Orte zu erkunden, Rätsel zu lösen oder eben zu kämpfen. Dabei muss die Kreatur nicht mal menschlich sein. Im Trailer darf man so auch in die Rolle eines Hundes schlüpfen.

Masters of Albion greift die wichtigsten Punkte des Genres auf und bringt ihnen die nötige Innovation. Ob der Titel jedoch wirklich halten kann, was er bislang verspricht, bleibt abzuwarten. Der Release soll am 22. April 2026 stattfinden, der Preis ist jedoch noch unklar. Immerhin soll es der letzte Titel für Entwickler Peter Molyneux werden: Einer der bekanntesten und umstrittensten Entwickler spricht über sein aktuelles Spiel und erklärt, warum es sein letztes sein wird