Ein erfolgreiches Spiel mit 300 Figuren aus dem Universum von Marvel erscheint nach 10 Jahren endlich auf Steam

Es gibt unzählige Spiele im Universum von Marvel. Einige davon sind auch Free2Play. Eines der erfolgreichsten erscheint jetzt nach 10 Jahren endlich auf Steam, bietet eine Menge Content und über 300 spielbare Helden und Schurken.

Um welches Spiel geht es? Marvel Contest of Champions (oder Sturm der Superhelden) ist eigentlich schon im Dezember 2014 erschienen. Wer nicht auf mobilen Plattformen unterwegs ist, weiß vielleicht nicht, dass es unzählige Marvel-Spiele gibt, die man kostenlos spielen kann.

Dabei gibt es verschiedene Genres und Marvel Contest of Champions ist im Kern ein klassisches Prügelspiel. Wie jetzt angekündigt wurde, erscheint das Spiel endlich auch auf Steam und bringt viel Content auf den PC.

Unmengen an Content und Charaktere für Comic-Fans

Was ist das für ein Spiel? Marvel Contest of Champions ist ein klassisches Fighting-Game wie Street Fighter oder Mortal Kombat. Im 1-gegen-1 kämpft ihr mit einem Schurken oder Helden aus dem Marvel-Universum gegen andere Spieler, eure Freunde oder Bots.

Im Vergleich zu den Genre-Ikonen ist das Spiel etwas simpler. Auch als Free2Play-Spiel ist die Einstiegshürde ziemlich gering. Hier sollte man aber betonen, dass das Spiel ein klassisches Gacha-Game ist. Die Figuren schaltet ihr zufällig durch eine Form von Lootboxen frei und um die upzugraden müsst ihr viel Grinden oder Tief in die Tasche greifen.

Wer Probleme mit solchen Spielen hat, sollte es nicht spielen.

Abseits davon ist das Spiel schon über 10 Jahre alt, bietet demnach auch viel Content und viele spielbare Charaktere, die man freischalten kann. Neben klassischen Helden wie Iron Man, Thor oder Wolverine gibt es auch unbekanntere Figuren wie Mephisto, Bishop oder Annihilus.

Wenn ihr keine Lust auf andere Spieler habt, könnt ihr euch auch in Singleplayer-Missionen stürzen, um eure Ressourcen und euer Team zu verbessern.

Was ist an der PC-Version besonders? Die PC-Version wird Crossplay und Cross-Progression mit der Mobile-Version haben, also auch die Updates werden zeitgleich erscheinen. Außerdem soll die PC-Version eine verbesserte Optik und UI haben und 60 FPS. Zusätzlich dazu wird es Tastatur und Controller-Support geben. Wann das Spiel erscheinen soll, ist noch unklar.

Wer sich kostenlos mit Freunden prügeln will, kann das in Contest of Champions auf jeden Fall tun, auch ohne Geld für Upgrades oder viele Charaktere ausgeben zu müssen. Comic-Fans können sich auf unbekanntere Figuren freuen, die sonst keinen Platz in den Spielen finden. Dazu gehört auch Squirrel Girl: Eine Heldin von Marvel ist noch alberner als Deadpool und so stark, dass sie 3 der stärksten Schurken besiegen konnte