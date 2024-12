Morgen startet ein kostenloser Shooter mit Marvel-Helden auf Steam und PS5 – Zeigt seine Monetarisierung

Was ist ein zeitlich unbegrenzter Battle Pass? Ein zeitlich unbegrenzter Battle Pass gibt Spielern die Möglichkeit, diesen in ihrem eigenen Tempo durchzuspielen. Battle Passes aus anderen Spielen haben häufig ein Ablaufdatum, was dazu führt, dass Spieler sich unter Druck gesetzt fühlen, den Battle Pass schnell durchzuspielen.

In einem neuen Survival-Horror der Macher von Little Nightmares gehen Bruder und Schwester buchstäblich durch die Hölle

Was ist das für ein Shooter? Es handelt sich dabei um Marvel Rivals. Ein kostenloser Marvel-Shooter, der sich seit Mai in einer geschlossenen Alpha befindet. Das offizielle Veröffentlichungsdatum ist der 6. Dezember 2024 für Steam, PS5 und Xbox.

