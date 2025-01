Marvel Rivals: Alle Währungen und wie ihr sie nutzen könnt

Marvel Rivals ist ein Third-Person-Shooter für den PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S. In diesem kostenlosen Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Charakters ...

Die aktuellen Währungen in Marvel Rivals sind noch überschaubar. Wenn ihr noch keinen Charakter gefunden habt, für den ihr all eure kosmetischen Inhalte benutzen wollt, können wir euch unsere Tier List zu allen Charakteren empfehlen: Marvel Rivals: Tier-List für Season 1 – Alle Helden im Ranking

Was sind Einheiten? Einheiten ist die wohl interessanteste Währung in Marvel Rivals, denn sie wird für den Erhalt von kosmetischen Items eingetauscht.

Was sind Chrono-Marken? Chrono-Marken sind die am einfachsten zu erlangende Währung. Ihr könnt sie in eurem BattlePass gegen Belohnungen eintauschen. Sie werden mit jeder neuen Saison zurückgesetzt und können somit erneut gesammelt werden.

Was sind Kristalle? Kristalle könnt ihr nur gegen andere Währungen eintauschen und dienen im Prinzip nur dazu, Echtgeld in die eigene Währung zu verwandeln.

