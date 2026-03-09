Marathon: Tier List zu den besten Waffen 

In Marathon gibt es derzeit 27 Waffen, die ihr in eure Loadouts packen könnt, doch welche davon gehören tatsächlich zu den besten Optionen? Findet es in unserer Tier List heraus.

Wie kommt diese Tier List zustande? MeinMMO-Autor Christos hat sich seit dem Release ausgiebig mit der Waffen-Meta von Marathon auseinandergesetzt. Waffen, die er in die Finger bekommen konnte, wurden an Spielern als auch UESC-Einheiten getestet, um ein Gefühl für sie zu bekommen. Die restlichen Exemplare wurden durch Aufnahmen anderer Spieler sowie Meinungen aus der Community eingeschätzt.

Durch die jahrelange Erfahrung im Shooter-Gerne fiel es ihm leicht, ein Ranking auf die Beine zu stellen, um euch zu zeigen, welche Waffen ihr für euer Loadout mitnehmen solltet oder nicht. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den einzelnen Waffen-Arten springen, denn wir listen euch abseits der Tier List auch jede starke Waffe in ihrer Gattung auf.

Marathon: Tier List zu allen Waffen

In dieser Liste findet ihr nun alle Waffen in den jeweiligen Ranking-Stufen. Die Stufe „S“ steht für das Beste vom Besten, während „C“ die schlechtesten Waffen beherbergt. Bei dem Ranking werden natürlich das Waffengefühl, die möglichen Modifikationen, Magazingröße und weitere Parameter berücksichtigt. Aus diesem Grund haben wir uns für folgendes Ranking entschieden:

Stufe des Rankings Name der Waffe S-Tier – WSTR-Kampfschrotflinte

– Distanzschuss

– Schinder-MP

– BR33-Salvengewehr

– Outland A-Tier – Misriah 2442

– V11 Punch

– M77-Sturmgewehr

– Repetierer-SPG

– Doppelschuss-SSG

– Stryder M1T

– Magnum-MK

– KBZF-MP B-Tier – Einschlag-SSG

– Schweres Abriss-Maschinengewehr

– Hardline-PG

– V66-Ausguck

– V00-Zeus-RG

– Ares-RG

– V85-Schaltkreisbrecher

– V99-Kanalisierungsgewehr

– V22-Volt-Werfer

– V75-SKSG C-Tier – Taktische NK-Seitenwaffe

– Überrennen-SG

– Eroberungs-LMG

– Vergelter-LMG

– Kupferkopf-SF

Das war nun die kompakte Tier-List in der Tabelle. Wir gehen nun auf die einzelnen Gattungen ein und erklären euch, welche Waffen zu den besten der derzeitigen Meta gehören.

Bestes Sturmgewehr: M77-Sturmgewehr

Warum ist die Waffe so gut? Die M77 ist ein mächtiges Sturmgewehr mit hoher Feuerrate und Schaden. Das Gewehr kann mühelos Gegner mit einer lilafarbenen Panzerung in weniger als 2 Sekunden zu Boden bringen. Sie hat eine solide Genauigkeit und Handhabung, besitzt aber ein kleines Magazin, das mit einer passenden Mod jedoch ausgeglichen werden kann.

Alternative: Die Einschlag könnt ihr gern als Alternative nutzen, die besitzt aber dafür eine langsamere Feuerrate.

Bestes Maschinengewehr: Schweres Abriss-Maschinengewehr

Schweres Abriss-Maschinengewehr

Warum ist die Waffe so gut? Das Abriss-Maschinengewehr feuert von allen Maschinengewehren am langsamsten, doch genau das benötigt ihr. Durch ihre träge Feuerrate könnt ihr präziser auf eure Feinde feuern. Zudem besitzt sie von allen verfügbaren MGs den meisten Schaden. Sie hat einen kontrollierbaren Rückstoß, dafür aber eine langsame Nachlade-Animation. Wer gern mit MGs spielt, sollte definitiv auf dieses Modell zurückgreifen.

Alternative: Als Alternative bietet sich das Eroberungs-LMG an, weil sie das Mittelfeld zwischen den drei verfügbaren MG-Optionen darstellt und das in puncto Rückstoß, Schaden sowie Feuerrate.

Bestes Präzisionsgewehr: BR33-Salvengewehr

Warum ist die Waffe so gut? Die BR33 ist ein Laser in Bezug auf Feuerrate sowie Stabilität. Das Gewehr feuert kurze aber schnelle Salven ab, die kaum euer Visier verziehen und dabei sogar starken Schaden austeilen. Ob im Kampf gegen UESC-Einheiten oder Runner – jeder wird in die Knie gezwungen, wenn ihr mit diesem Gewehr umgehen könnt. Wer also eine mächtige Waffe für den Distanzkampf sucht, hat hiermit das passende Gewehr gefunden.

Alternative: Bei der BR33 handelt es sich durch ihren Feuermodus um ein Unikat, ihr könnt aber, wenn es ein Gewehr derselben Gattung sein soll, mit der Repetierer-SPG gehen. Dieses Gewehr ist, wie der Name schon sagt, ein Repetiergewehr mit einer ungeheuren Kraft, das einige Gegner sogar mit einem Schuss erledigt werden.

Beste Pistole: V11 Punch

V11 Punch

Warum ist die Waffe so gut? Solider Schaden, hohe Feuerrate und mit Batterien betrieben, zeichnen die V11 Punch aus. Die Pistole ist im Vergleich zu den beiden noch verfügbaren Optionen ihrer Gattung genau die Waffe, wenn ihr eine Option für euer Backup sucht. Sie ist zuverlässig und effizient und lässt sich geschmeidig auch in hitzigen Kämpfen führen.

Alternative: Wer eine eher durchschlagskräftigere Waffe sucht, sollte auf die Magnum-MK zurückgreifen. Achtet jedoch auf ihren Rückstoß, sie kann präzise Schützen belohnen, dafür müsst ihr aber erst mit ihr umgehen können.

Beste Railgun: Ares-RG

Warum ist die Waffe so gut? Die Ares kann durch ihren etwas höheren Schaden stärker performen als die Zeus-Railgun. Ihre Funktionsweise ist jedoch die gleiche: ihr visiert ein Ziel an, ladet einen Schuss auf und feuert diesen dann ab. Railguns stellen im Vergleich zu anderen Waffen eher eine Nische dar, doch wenn ihr gern mit solchen Geräten hantiert, solltet ihr lieber auf die Ares zurückgreifen.

Alternative: V00-Zeus-RG, dafür aber geringerer Schaden.

Beste Schrotflinte: WSTR-Kampfschrotflinte

Warum ist die Waffe so gut? Ihr braucht eine Schrotflinte, die jeden Gegner mit einer Salve vernichtet? Dann nehmt die WSTR-Kampfschrotflinte mit. Dieses Monster zerlegt sogar gepanzerte Feinde mühelos mit nur wenigen Schrotpatronen. Egal, wie gut eure Feinde sind, spätestens wenn sie in den Lauf dieser Waffe blicken, ist es schon vorbei. Derzeit zählt diese Waffe zudem zu den Top-Tier-Exemplaren für Loadouts – wer also mit den Endgame-Runnern mithalten möchte, sollte diese Waffe einstecken.

Alternative: Eine solide Alternative stellt die Misriah dar, auch wenn sie nicht ganz so stark wie die WSTR ist.

Bestes Scharfschützengewehr: Distanzschuss

Distanzschuss

Warum ist die Waffe so gut? Die Distanzschuss ist eine halbautomatische Sniper und genau das macht sie zur Top-Wahl für Loadouts. Durch ihren Feuermodus kann sie auch Fehler verzeihen, wenn ihr mal einen Schuss nicht präzise trefft. Ihr Schaden liegt weit hinter der Outland, durch ihren dynamischen Spielstil kann sie so ihr Manko ausgleichen.

Alternative: Wer einen langsameren Spielstil bevorzugt und Schaden in Overkill-Höhe haben möchte, sollte auf die Outland setzen.

Beste Maschinenpistole: Schinder-MP

Warum ist die Waffe so gut? Kompakt, immer zugänglich und ein Allrounder für kurze sowie mittlere Distanzen. Genau das ist die Schinder. Das Gewehr wird wahrscheinlich so jeder Runner mal gehalten haben. Sie hat eine solide Magazingröße, starken Schaden und konkurrenzfähige Feuerrate, um auch mit anderen Gattungen mithalten zu können. Wer keine Pistole als Backup mitnehmen möchte, sollte auf die Schinder setzen.

Alternative: Eine gute aber nicht ganz so zugängliche Alternative stellt die KBZF-MP dar.

Das waren alle Waffen im Ranking mitsamt Erklärungen, warum es sich hierbei um die stärksten Optionen in der derzeitigen Meta handelt. Beachtet, dass sich das Ranking jederzeit ändern kann, sollte Bungie die Waffen nerfen. Wir behalten deshalb die Patch Notes im Auge und passen gegebenenfalls unsere Liste an. Mehr zu Marathon findet ihr hier: Marathon: Tier List der Klassen – Alle Runner-Hüllen im Ranking