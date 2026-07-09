Ein Glückspilz gewinnt den Jackpot im Lotto mit einer Chance von 1:1,2 Millionen, ergatterte bereits vor 15 Jahren 45.000 Dollar

Einen Jackpot bei einer Lotterie zu knacken, ist so unwahrscheinlich, dass es kaum jemand schaffen kann. Ein Mann in den USA gewann innerhalb von 15 Jahren gleich zweimal, hatte beim neuesten Jackpot nochmal mehr Glück.

Was hat der Mann gewonnen? Am 11. Juni 2026 knackte ein Mann in Chicago den großen Jackpot bei einer Lotterie und gewann 1,3 Millionen US-Dollar (etwa 1.137.000 Euro). Dabei hat er sich nur nebenbei ein Ticket besorgt, eigentlich wollte er sich an einer Tankstelle nur ein Getränk kaufen.

Das allein macht den Mann schon zu einem großen Glückspilz, aber das ist nicht das erste Mal, dass er bei dieser Lotterie gewinnt.

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Der 2. Gewinn in 15 Jahren

Was hat der Mann in der Vergangenheit gewonnen? Wie illinoislottery.com berichtet, konnte der Mann es selbst nicht glauben. Laut der Website war das aber schon das 2. Mal, dass er bei dieser Lotterie gewonnen hat. So sagte der Mann, der anonym bleiben möchte: Das ist schon komisch – vor 15 Jahren habe ich bei genau diesem Spiel, das damals noch „Little Lotto“ hieß, tatsächlich einen Gewinn von 45.000 Dollar gewonnen.

Laut lotteryusa.com liegt die Chance für den Jackpot bei der gewonnenen Lotterie bei 1: 1.221.759. Einen zweiten Gewinn nach 15 Jahren zu haben und dann noch den Jackpot ist ein noch unwahrscheinlicherer Fall. Aber da endet sein Glück noch nicht. Der Durchschnitts-Jackpot für diese Lotterie lag in den letzten 12 Monaten bei 425.479 US-Dollar. Die 1,3 Millionen, die der Mann gewonnen hat, waren in diesem Zeitraum der größte Jackpot.

Interessanterweise bekommt die Tankstelle für den Verkauf des Lotto-Tickets einen Bonus von 1 % basierend auf dem Jackpot.

Bedenkt hierbei aber, dass schon der Gewinn des Jackpots so unwahrscheinlich ist, dass ihn kaum ein Mensch erreichen kann. Das klassische Lottospiel in Deutschland hat im Vergleich eine noch viel niedrigere Quote mit 1 : 139.838.160.

Mit dem gewonnenen Geld möchte der Mann ein neues Haus kaufen und den Ruhestand für sich und seine Frau sichern. Aber nicht alle Jackpot-Geschichten gehen gut aus. Eine Rentnerin verlor ihren Gewinn von 71,5 Millionen Euro nach nur einer Woche: Rentnerin gewinnt 71,5 Millionen Euro im Lotto, verliert nur eine Woche später den gesamten Gewinn

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