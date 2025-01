Auf reddit teilt ein Schnäppchenjäger einen Fund, den viele nicht fassen können. In einem Laden, in dem Technik eher nach Kilopreis verkauft wird, als nach tatsächlichem Wert, hat er eine teure Grafikkarte aus einem Wühlregal gezogen. Experten rieten ihm: Verkauf das Ding für die Ersatzteile, doch er baute die Karte in seinen PC.

Was hat er da für ein Schnäppchen? Der reddit-Nutzer BlackTo0thGrin sagt, er plant, sich seinen ersten Gaming-PC zu bauen und war auf der Suche nach günstigen Bauteilen. So schlenderte er durch einen Laden, in dem Retour-Ware von Amazon verscherbelt wird. Der Laden im US-Bundesstaat Tennessee heißt „Gimme a 5 $“ (gib mir einen Fünfer).

Im Laden stünden große Regale, die Käufer nach besonderen Gegenständen durchwühlen. Normalerweise sind dort Kabel oder Telefonhüllen zu finden.

Der Nutzer sagt, er hätte ein „Monster von einer Grafikkarte“ gefunden, die 100 % neu aussieht. Er habe sie sich geschnappt, 4 $ (3,84 €) und Steuern bezahlt und hoffte, dass sie funktioniert.

Neben der Grafikkarte habe er noch ein USB-Kanal für sein Telefon gekauft, LED-Lichter für die Garage und noch was für den Hund.

Glückspilz zieht hochwertige Grafikkarte aus dem Wühltisch

Was ist das für eine Karte? Wie sich später herausstellte, hatte der Nutzer eine AMD Radeon RX 7900 XT gekauft. Das ist eine ungefähr 2 Jahre alte Grafikkarte, die neu für 700 € verkauft wird.

Bei GameStar sagen die Technik-Experten über die Grafikkarte:

Sie biete ein „überzeugendes Gesamtpaket, das sich an 4k Spieler richtet“

Die Karte verzichte auf Schabernack wie eine RGB-Beleuchtung, die man im Alltag eh nicht brauche und überzeuge durchaus.

Jetzt müsse sie nur noch etwas günstiger werden …

Bastler sagen: Nutze sie für die Ersatzteile

So war die Reaktion: Auf reddit sagten einige: Da habe er auf jeden Fall ein Schnäppchen gemacht. Auch wenn die Karte sicher kaputt sei, könne man sie noch als Ersatzteilspender verwenden. Da seien sicher noch 60 oder 70 € herauszuholen.

So richtig wohl fühlte sich der Käufer bei dem Gedanken, die Karte zu zerlegen und auszubeuten, aber anscheinend nicht – er hatte ja noch wenig Erfahrung mit dem Zusammenbau eines PCs, da wollte er nicht gleich eine Grafikkarte aufschrauben.

Karte funktioniert zur Überraschung aller doch noch

Funktioniert die Karte denn? Tatsächlich hat sich der Bastler beim Bau seines 1. PCs die Karte bis zuletzt aufgehoben und erstmal aus dem Walmart eine CPU, ein Motherboard und Arbeitsspeicher gekauft, sich dann YouTube-Videos angeschaut und informiert, wie man so einen PC zusammenschraubt.

Die Grafikkarte baute er als letztes ein, hielt sicher den Atem an und tatsächlich: Der PC startete und es funktionierte alles. Das Bios des Motherboards erkenne die Grafikkarte. Die Software und die Treiber von AMD sähen fein aus, sogar die Temperatur sei okay. Er installiere jetzt erstmal Windows, sagt er erleichtert.

Auf reddit beglückwünschen und beneiden ihn viele. Es heißt da, er habe das “Schnäppchen des Jahrhunderts” gemacht.

Warum ist das so etwas Besonderes? Der Glückspilz muss viele Fragen beantworten, ob er da in dem magischen Shop das Paradies gefunden habe. Aber dem ist offenbar nicht so.

Die Laden-Kette „Give me a Five $” gibt es ohnehin nur in 7 Städten in Tennessee und die Kette wird sich jetzt in „Keevado“ umbenennen. Ein Paradies für PC-Bauer ist der Laden nicht: Das sei die erste Grafikkarte, die er da je überhaupt gefunden habe, sagt der reddit-Nutzer. Viele Teile für den PC gäbe es dort nicht.

Normal gäbe es in dem Laden nur ungeordnetes Billigzeug. Die würden da die Ware auch nicht nach Wert verkauft, sondern nur nach Anzahl. Rückgabe gäbe es auch nicht. Da hat er wohl einfach richtig Glück gehabt: