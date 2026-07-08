Ein Nutzer hat großes Glück und bekommt in einem Shop bei sich 64 GB DDR4-RAM für nur 100 US-Dollar. Der offizielle Preis laut Hersteller liegt deutlich darüber. Aktuell gehen die Preise weiterhin nach oben, eine Besserung ist bisher nicht in Sicht.

Was hat der Nutzer gekauft? Auf Reddit hat der Nutzer ein Foto gepostet, wo man zwei Packungen Arbeitsspeicher mit jeweils 32 GB DDR4 sehen kann. Auf den einzelnen Packungen sieht man jeweils das Preisschild des Walmart-Geschäfts: 50 US-Dollar für jeweils ein Paket. Insgesamt sind das 100 US-Dollar, die der Nutzer hier gezahlt hat. Umgerechnet und aufgerundet etwa 90 Euro.

Das kann man durchaus als echtes Schnäppchen bezeichnen: Laut offizieller Hersteller-Angabe kostet der Arbeitsspeicher derzeit 278,99 US-Dollar pro 32 GB DDR4, für ein vergleichbares Set zahlt ihr in Deutschland zwischen 260 und 270 Euro (via Geizhals.de).

Nur um euch einmal den Vergleich zu geben: Im August 2025 musstet ihr für das gleiche Set etwa 120 Euro zahlen. Der Preis hat sich also innerhalb weniger als einem Jahr mehr als verdoppelt.

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Arbeitsspeicher angeblich so günstig, weil man das Lager freiräumen wollte

Warum ist der Arbeitsspeicher so günstig? Einige Nutzer mutmaßen, dass es sich dabei um einen Preisfehler handeln müsse. Solche Preisfehler passieren häufiger und werden von Nutzern oft eiskalt ausgenutzt.

Ein Nutzer in den Kommentaren gibt sich als ehemaliger Mitarbeiter aus und erklärt in einem Post auf Reddit, dass der RAM deswegen so günstig gewesen sei, weil es sich um ein Auslaufmodell handeln würde. Deswegen senke man den Preis so stark, dass man das Regal wieder freibekomme und für andere Dinge nutzen könne:

Ich bin ein ehemaliger Walmart-Mitarbeiter. Preisnachlässe wie diese kommen zustande, weil dieser Artikel nicht mehr in den Filialen verkauft wird. Anstatt also Regalfläche dafür zu verschwenden, senken sie den Preis auf ein lächerlich niedriges Niveau, um die Ware loszuwerden.

Solche Ausverkaufsaktionen sind übrigens nicht ungewöhnlich. In Deutschland kennen wir das vor allem von Schuh- oder Bekleidungsgeschäften, die in Schlussverkäufen die alte Mode günstig verkaufen, um wieder Platz für neue Ware zu schaffen.

Ein Nutzer berichtet, dass die Firma seines Vaters neue Server gekauft habe. In diesem Zusammenhang habe die Firma dann auch gleich den verbauten Arbeitsspeicher getauscht. Doch mit der alten Hardware konnte man wohl nichts mehr anfangen, deswegen entsorgte die Firma die ausgetauschten Speichermodule im Müll: Vor 2 Jahren rettete er 2.304 GB Arbeitsspeicher aus der Mülltonne: Heute ist die Hardware unbezahlbar, aber für ihn nutzlos