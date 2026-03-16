Spieler nutzt Preisfehler von Verkäufer eiskalt aus, zahlt für 32 GB Arbeitsspeicher weniger als 100 Euro

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< 1 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler nutzt Preisfehler von Verkäufer eiskalt aus, zahlt für 32 GB Arbeitsspeicher weniger als 100 Euro

RAM ist sehr teuer geworden. Ein Nutzer hatte Glück und bekam dank eines Preisfehlers 32 GB DDR5 für unter 100 Euro. Der Verkäufer reagierte überraschend: Er verschickte die Sendung, ohne sie wegen des Fehlers zu stornieren.

Das Magazin TomsHardware berichtet von einem Nutzer, der sich beim US-Händler Newegg ein Paket aus Prozessor, Mainboard, Kühlung und Arbeitsspeicher bestellt. Insgesamt zahlte er für das gesamte Paket 86 US-Dollar, das sind umgerechnet 75 Euro.

Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
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Dank Preisfehler zahlt Nutzer nur 75 Euro für ein Paket aus Hardware mit 32 GB Arbeitsspeicher

Was genau hat der Nutzer gemacht? Die Person nutzte dafür eiskalt einen Preisfehler des Anbieters aus. Denn bei gewissen Kombinationen lassen sich bei jedem Produkt ein paar Dollar sparen. Das ist erst einmal nicht ungewöhnlich.

Ungewöhnlich war jedoch der Rabatt, den er am Ende für die Kombination erhielt. Denn als er ein Arbeitsspeicher-Kit mit 32 GB hinzufügte, sank der Preis für das gesamte Paket auf 86,98 US-Dollar: Normalerweise hätte er bei den aktuellen Preisen knapp 1.000 US-Dollar gezahlt.

Die restliche Hardware ist mit einem Ryzen 5 7600X und einem Gigabyte B850M Eagle-Mainboard nicht sonderlich ungewöhnlich.

Wie ging die Sache weiter? Erst einmal fixte Newegg den Fehler etwa 10 Minuten später. Wie viele Personen von dem Fehler profitierten ist nicht bekannt.

Überraschend ist jedoch, dass Newegg die Bestellung des Nutzers nicht stornierte und tatsächlich verschickte. Denn diese Möglichkeit hätte durchaus für Newegg bestanden, die Bestellung zu stornieren, als ungültig zu erklären und auf den Preisfehler zu verweisen.

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Ein Spieler bestellt Arbeitsspeicher und wird wenig später von einer neuen Rechnung konfrontiert. Entsprechend wütend und enttäuscht ist er. Die Community hält so ein Vorgehen für illegal und fordert den Betroffenen auf, sich an den Verbraucherschutz zu wenden: Spieler bestellt Arbeitsspeicher: Der Verkäufer verzögert den Versand, um wenig später den Preis kräftig zu erhöhen

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